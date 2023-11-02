https://sputniknews.com.tr/20231102/yunanistan-basbakani-micotakis-israilin-gazzedeki-saldirisini-orantisiz-buldu-1076982958.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İsrail'in Gazze'deki saldırısını orantısız buldu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İsrail'in Gazze'deki saldırısını orantısız buldu
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Gazze'de binlerce çocuk ve yetişkinin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, İsrail'in, uğradığı saldırıya beklenecek... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T02:51+0300
2023-11-02T02:51+0300
2023-11-02T02:51+0300
israil- filistin çatışması
kiryakos miçotakis
kiriakos miçotakis
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Yunan Parlamentosunda konuşan Miçotakis, Yunanistan'ın ilk andan itibaren kendini savunma hakkını desteklediği İsrail'in, bunu yaparken uluslararası hukuk ve uluslararası insan haklarını da göz önünde bulundurması gerektiğini kaydetti.Miçotakis, Yunanistan'ın, Gazze'de insani koridorlar açılması ve çatışmalara "insani ara verilmesi" yönündeki görüşlerini yineledi.Basın kuruluşlarının Gazze'den geçtiği görüntülerin trajik olduğuna işaret eden Miçotakis, "Açıkça söylüyorum, İsrail'in, uğradığı saldırıya tepki olarak mantıklı kabul edilebilecek sınırların çok ötesinde bir boyuta ulaşan saldırısı yüzünden binlerce insan, çocuk hayatını kaybediyor" ifadesini kullandı.Yunanistan'ın, Filistin sorununa iki devletli siyasi çözüm görüşünde ısrarlı olduğunu vurgulayan Miçotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Gazze'de ateşkes çağrısı yapan karar tasarısına karşı Yunanistan'ın çekimser oy kullanmasının nedeninin, tasarının "dengeli" olmaması ve Yunanistan'ın ulusal çıkarlarıyla örtüşmemesi olduğunu savundu.
https://sputniknews.com.tr/20231102/hamas-israil-siddete-basvurmaktan-baska-secenek-birakmadi-1076960989.html
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İsrail'in Gazze'deki saldırısını orantısız buldu
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Gazze'de binlerce çocuk ve yetişkinin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, İsrail'in, uğradığı saldırıya beklenecek mantıklı tepkinin çok ötesinde karşılık verdiğini ifade etti.
Yunan Parlamentosunda konuşan Miçotakis, Yunanistan'ın ilk andan itibaren kendini savunma hakkını desteklediği İsrail'in, bunu yaparken uluslararası hukuk ve uluslararası insan haklarını da göz önünde bulundurması gerektiğini kaydetti.
Miçotakis, Yunanistan'ın, Gazze'de insani koridorlar açılması ve çatışmalara "insani ara verilmesi" yönündeki görüşlerini yineledi.
Basın kuruluşlarının Gazze'den geçtiği görüntülerin trajik olduğuna işaret eden Miçotakis, "Açıkça söylüyorum, İsrail'in, uğradığı saldırıya tepki olarak mantıklı kabul edilebilecek sınırların çok ötesinde bir boyuta ulaşan saldırısı yüzünden binlerce insan, çocuk hayatını kaybediyor" ifadesini kullandı.
Yunanistan'ın, Filistin sorununa iki devletli siyasi çözüm görüşünde ısrarlı olduğunu vurgulayan Miçotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Gazze'de ateşkes çağrısı yapan karar tasarısına karşı Yunanistan'ın çekimser oy kullanmasının nedeninin, tasarının "dengeli" olmaması ve Yunanistan'ın ulusal çıkarlarıyla örtüşmemesi olduğunu savundu.