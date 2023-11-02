https://sputniknews.com.tr/20231102/hamas-israil-siddete-basvurmaktan-baska-secenek-birakmadi-1076960989.html

Hamas: İsrail, şiddete başvurmaktan başka seçenek bırakmadı

Hamas: İsrail, şiddete başvurmaktan başka seçenek bırakmadı

Hamas Siyasi Bürosu üyesi Gazi Hamad, İsrail'in Filistin merkezli harekete şiddete başvurmaktan başka seçenek bırakmadığını ifade etti. 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T01:28+0300

2023-11-02T01:28+0300

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israil- filistin çatışması

hamas

filistin

israil-filistin

gazze şeridi

batı şeria

israil

israil ordusu (idf)

benyamin netanyahu

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İtalyan Corriere della Sera gazetesine demeç veren Hamad, "Bizler, işgalin kurbanlarıyız. Uluslararası hukuk uyarınca işgalcilerle mücadele etmek için her türlü hakka sahibiz" dedi.İsrailli yerleşimcilerin, Filistin topraklarındaki ilhakların ve Batı Şeria'daki tecrit edilmiş bölgelerin sayısının arttığına dikkat çeken Hamad, "Bu sadece aşırılık yanlısı Netanyahu hükümetinin politikası değil. Filistinlilere hiçbir taviz verilmediği gibi İsrail'in kontrolü sürekli arttı. Bize şiddete başvurmak dışında başka seçenek bırakmadılar" ifadelerini kullandı.Arkasına ABD'yi alan İsrail'in ikiyüzlü bir tutum sergilediğinin de altını çizen Hamad, söz konusu ülkenin uluslararası hukuku hiç umursamadığını vurguladı.Hamad, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bir 'barış insanı' olduğunu fakat 30 yıldaki başarısının 'sıfırın altında' kaldığını da belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231101/filistinin-ankara-buyukelcisi-bize-karsi-savas-aciyorlarsa-gerekeni-yapariz-1076941332.html

filistin

gazze şeridi

batı şeria

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hamas, filistin, israil-filistin, gazze şeridi, batı şeria, israil, israil ordusu (idf), benyamin netanyahu