https://sputniknews.com.tr/20231105/ucakta-bomba-sohbeti-10-saatlik-gecikmeye-neden-oldu-1077104408.html
Uçakta 'bomba' sohbeti 10 saatlik gecikmeye neden oldu
Uçakta 'bomba' sohbeti 10 saatlik gecikmeye neden oldu
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Batman’a giden Anadolujet uçağı, iki yolcunun bomba muhabbeti nedeniyle yaklaşık 10 saat sonra havalandı. 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T21:05+0300
2023-11-05T21:05+0300
2023-11-05T21:06+0300
uçak
bomba ihbarı
bomba
türkiye
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Anadolujet’in saat 07.35’te Batman’a gidecek olan TK-7370 sefer sayılı uçağı uzun süre kalkmayınca iki yolcu aralarında 'Bomba var' muhabbeti yaparak sigara içmek istedi. Konuşmayı duyan yolculardan biri durumu görevlilere bildirip, ihbarda bulundu. İhbar üzerine uçağın kalkışı durdurulup, yolcular indirilerek bomba araması yapıldı.İhbar asılsız çıkınca 2 kişi gözaltına alındı. Uçak, son kontroller yapıldıktan sonra Batman’a inmek üzere saat 16.30’da kalkış yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231103/gazzeye-gida-ve-ilac-tasiyan-rus-ucagi-misira-ulasti-1077043036.html
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uçak, bomba ihbarı, bomba
uçak, bomba ihbarı, bomba
Uçakta 'bomba' sohbeti 10 saatlik gecikmeye neden oldu
21:05 05.11.2023 (güncellendi: 21:06 05.11.2023) Abone ol
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Batman’a giden Anadolujet uçağı, iki yolcunun bomba muhabbeti nedeniyle yaklaşık 10 saat sonra havalandı.
Anadolujet’in saat 07.35’te Batman’a gidecek olan TK-7370 sefer sayılı uçağı uzun süre kalkmayınca iki yolcu aralarında 'Bomba var' muhabbeti yaparak sigara içmek istedi.
Konuşmayı duyan yolculardan biri durumu görevlilere bildirip, ihbarda bulundu. İhbar üzerine uçağın kalkışı durdurulup, yolcular indirilerek bomba araması yapıldı.
İhbar asılsız çıkınca 2 kişi gözaltına alındı. Uçak, son kontroller yapıldıktan sonra Batman’a inmek üzere saat 16.30’da kalkış yaptı.