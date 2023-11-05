https://sputniknews.com.tr/20231105/radyo-programcisi-canli-yayinda-ugradigi-silahli-saldirida-oldu-1077097622.html
Radyo programcısı canlı yayında uğradığı silahlı saldırıda öldü
Radyo programcısı canlı yayında uğradığı silahlı saldırıda öldü
Filipinler'de radyo programı sunucusu Juan Jumalon, evinde canlı yayındayken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T16:05+0300
2023-11-05T16:05+0300
2023-11-05T16:05+0300
dünya
cinayet
filipinler
radyo
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Polis yaptığı açıklamada Jumalon'un, Facebook'taki canlı yayın sırasında, stüdyo olarak da kullandığı Misamis Occidental vilayetinin Calamba bölgesindeki evine "dinleyici" olarak giren saldırganın 2 el ateş etmesi sonucu öldüğünü kaydetti.Açıklamada saldırganın, Jumalon'un altın kolyesini alarak kendisini dışarda bekleyen işbirlikçisiyle motosiklete binerek kaçtığı belirtildi.Saldırının nedeninin bilinmediği ifade edilen açıklamada, saldırganların yüzünün canlı yayında görülmediği ancak kimliklerine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ise yaptığı yazılı açıklamada, "Demokrasimizde gazetecilere yönelik saldırılara müsamaha gösterilmeyecek ve basın özgürlüğünü tehdit edenler eylemlerinin tüm sonuçlarıyla karşı karşıya kalacaklardır." ifadesini kullandı.Filipinler Ulusal Gazeteciler Birliği, Jumalon'la birlikte, ülkede 1986'dan beri 199 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20231027/2023de-15-bin-kisi-silahli-saldirida-olduruldu-abd-tarihinin-kanli-katliamlari-1076787033.html
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cinayet, filipinler, radyo
cinayet, filipinler, radyo
Radyo programcısı canlı yayında uğradığı silahlı saldırıda öldü
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Filipinler'de radyo programı sunucusu Juan Jumalon, evinde canlı yayındayken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Polis yaptığı açıklamada Jumalon'un, Facebook'taki canlı yayın sırasında, stüdyo olarak da kullandığı Misamis Occidental vilayetinin Calamba bölgesindeki evine "dinleyici" olarak giren saldırganın 2 el ateş etmesi sonucu öldüğünü kaydetti.
Açıklamada saldırganın, Jumalon'un altın kolyesini alarak kendisini dışarda bekleyen işbirlikçisiyle motosiklete binerek kaçtığı belirtildi.
Saldırının nedeninin bilinmediği ifade edilen açıklamada, saldırganların yüzünün canlı yayında görülmediği ancak kimliklerine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ise yaptığı yazılı açıklamada, "Demokrasimizde gazetecilere yönelik saldırılara müsamaha gösterilmeyecek ve basın özgürlüğünü tehdit edenler eylemlerinin tüm sonuçlarıyla karşı karşıya kalacaklardır." ifadesini kullandı.
Filipinler Ulusal Gazeteciler Birliği, Jumalon'la birlikte, ülkede 1986'dan beri 199 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.