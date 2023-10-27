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ABD tarihinin kanlı katliamları: 2023'de 15 bin kişi silahlı saldırıda öldürüldü
ABD tarihinin kanlı katliamları: 2023'de 15 bin kişi silahlı saldırıda öldürüldü
ABD’nin Leviston kentinde yaşanan saldırı şimdilik 2023’ün en kanlı saldırısı oldu. Toplamda bu yılın ilk 10 ayında bu türden yaşanan trajedilerin sayısı 566... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
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202310 Nisan, Louisville Eyaleti’nin Kentucky kentinin merkezinde açılan ateş sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, biri polis 6 kişi yaralandı. Saldırgan çatışmada etkisiz hale getirildi.27 Mart, Tennessee Eyaleti'nin Nashville kentindeki bir kilise okulunda düzenlenen silahlı saldırıda dokuz yaşında 3 çocuk ve 3 okul çalışanı öldürüldü. Saldırı, 28 yaşındaki transseksüel bir kadın olan Audrey Hale tarafından gerçekleştirildi. Hale’in bu saldırıyı önceden planladığı belirtildi.19 Şubat, New Orleans’ta bir geçit töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, bir şüpheliyi yakaladı ve olay yerinde iki silah buldu.22 Ocak, California Eyaleti’nin Monterey Park kentinde, Çin Yeni Yılı kutlamalarının yapıldığı bir dans stüdyosunda ateş açıldı. 11 kişi ölürken en az 10 kişi daha yaralandı. Saldırgan intihar etti.202222 Kasım, Virginia Eyaleti’nin Chesapeake kentindeki Walmart marketinde kimliği belirsiz bir kişi ateş açtı. Saldırıda yaklaşık 10 kişi hayatını kaybetti. Polisin verdiği bilgiye göre, ateş açan kişi ölü bulundu.20 Kasım, Colorado Eyaleti’nin Colorado Springs kentinde açılan ateş sonucu 5 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.4 Temmuz, Chicago yakınındaki Highland Park'ta, ABD Bağımsızlık Günü geçit töreninin başlamasından kısa bir süre sonra kimliği belirsiz bir kişi ateş açtı. Saldırıda 6 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Polis, 22 yaşındaki Robert Crimo III’ü gözaltına aldı.2 Haziran, Oklahoma Eyaleti’nin Tulsa kentinde, bir tıp merkezi binasına saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi öldü. Saldırgan intihar etti.24 Mayıs, Texas Eyaleti’nin Uvalde kentinde, Salvador Ramos adlı bir şahıs ilkokula girerek ateş açtı. Saldırıda 18 çocuk ve 3 yetişkin hayatını kaybederken 17 kişi daha yaralandı. Saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi.14 Mayıs, New York Eyaleti’nin Buffalo kentinde, bir süpermarkette ateş açıldı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Saldırının nedeni ırkçı nefret olduğu tahmin ediliyor. Kurbanlardan 11’inin siyahi olduğu belirtilirken yakalanan saldırganın beyaz olduğu kaydedildi.3 Nisan, California Eyaleti’nin Sacramento kentinin merkezin silahlı saldırı gerçekleşti. 6 kişi hayatını kaybederken en az 10 kişi yaralandı.202122 Mart, Colorado Eyaleti’nin Boulder kentindeki King Soopers süpermarketinde silahlı saldırı yaşandı. 10 kişi hayatını kaybetti. 21 yaşındaki Ahmad Al-Alivi Al-İssa gözaltına alındı.16 Mart, Georgia Eyaleti’nin Atlanta kentindeki iki SPA salonu ve bir masaj salonunda silahlı çatışma meydana geldi. 8 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. 21 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.15 Nisan, Indiana Eyaleti’nin Indianapolis kentindeki FedEx şubesinde silahlı saldırı yaşandı. Biri saldırgan 9 kişi hayatını kaybetti.201728 Eylül, 64 yaşındaki emekli Stephen Paddock, Las Vegas kentindeki bir otelin 32. katından konser alanına ateş açtı. Saldırıda 58 kişi hayatını kaybederken 489 kişi daha yaralandı. Пэддок intihar etti.201612 Haziran, ABD’nin Orlando kentindeki bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda 50 kişi öldü, en az 53 kişi yaralandı. Afgan asıllı 29 yaşındaki zanlı çıkan çatışmada öldürülürken, saldırıyı IŞİD üstlendi.201517 Haziran, beyaz adam Güney Carolina Eyaleti’nin Charleston kentindeki Metodist Piskoposluk Kilisesi’nde ateş açtı. Olayda biri kilise rahibi 9 siyahi hayatını kaybetti. 21 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı. Saldırının nedeni ırkçı nefret olduğu belirtildi.201214 Aralık, Connecticut Eyaleti’nin Newtown kentinde, 20 yaşındaki Adam Lanza önce evinde annesini öldürdü. Ardından bir ilkokula gelerek 20’si çocuk 27 kişiyi öldürdü, iki kişi daha yaralandı. Saldırgan intihar etti.20 Temmuz, Colorado Eyaleti’nin Denver kentinde, Century Aurora sinemasında, 24 yaşındaki James Holmes, “Batman: The Dark Knight Rises” filminin galasını bastı. Filmin 20’inci dakikasında salonu basan Holmes, gaz bombası attıktan sonra ilk önce tavana etti, ardından seyircilere ateş açtı. 12 kişiyi öldüren ve 38 kişiyi yaralayan saldırgan, otoparktaki aracına gitmek isterken polis tarafından yakalandı.20093 Nisan, Vietnam asıllı Jiverly Wong, American Civic Association göçmenlik merkezinde ateş açtı. Saldırıda 13 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Wong olaydan sonra kendini vurdu.200716 Nisan, Kore asıllı 23 yaşındaki Seung Hui Cho adındaki öğrenci, Virginia Tech Üniversitesi'nin kampüsünde iki ayrı baskın düzenleyerek 32 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. Cho yaptığı katliamın ardından intihar etti.199920 Nisan, Colorado Eyaleti’nin Littleton kentinde, Columbine Lisesi’nin iki öğrencisi Dylan Klebold (17) ve Eric Harris (18), çeşitli silahlar ve bombalarla okulu bastı ve 13 öğrenci ile bir öğretmeni öldürdü. 24 kişiyi de yaralayan iki öğrenci, eylemlerinin ardından intihar etti.
https://sputniknews.com.tr/20231026/abddeki-silahli-saldirida-cok-sayida-can-kaybi-ve-yarali-var-saldirgan-araniyor-1076739948.html
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abd, silahlı saldırı, ölüm, kentucky, kaos, silah, silah satışı, silah ihracatı, silah taşıma

ABD tarihinin kanlı katliamları: 2023'de 15 bin kişi silahlı saldırıda öldürüldü

13:00 27.10.2023 (güncellendi: 13:01 27.10.2023)
© AP PhotoABD'de silahlı saldırı
ABD'de silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2023
© AP Photo
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ABD’nin Leviston kentinde yaşanan saldırı şimdilik 2023’ün en kanlı saldırısı oldu. Toplamda bu yılın ilk 10 ayında bu türden yaşanan trajedilerin sayısı 566 olurken öldürülen kişi sayısı 15 bini buldu.

2023

10 Nisan, Louisville Eyaleti’nin Kentucky kentinin merkezinde açılan ateş sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, biri polis 6 kişi yaralandı. Saldırgan çatışmada etkisiz hale getirildi.
27 Mart, Tennessee Eyaleti'nin Nashville kentindeki bir kilise okulunda düzenlenen silahlı saldırıda dokuz yaşında 3 çocuk ve 3 okul çalışanı öldürüldü. Saldırı, 28 yaşındaki transseksüel bir kadın olan Audrey Hale tarafından gerçekleştirildi. Hale’in bu saldırıyı önceden planladığı belirtildi.
19 Şubat, New Orleans’ta bir geçit töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, bir şüpheliyi yakaladı ve olay yerinde iki silah buldu.
22 Ocak, California Eyaleti’nin Monterey Park kentinde, Çin Yeni Yılı kutlamalarının yapıldığı bir dans stüdyosunda ateş açıldı. 11 kişi ölürken en az 10 kişi daha yaralandı. Saldırgan intihar etti.

2022

22 Kasım, Virginia Eyaleti’nin Chesapeake kentindeki Walmart marketinde kimliği belirsiz bir kişi ateş açtı. Saldırıda yaklaşık 10 kişi hayatını kaybetti. Polisin verdiği bilgiye göre, ateş açan kişi ölü bulundu.
20 Kasım, Colorado Eyaleti’nin Colorado Springs kentinde açılan ateş sonucu 5 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
4 Temmuz, Chicago yakınındaki Highland Park'ta, ABD Bağımsızlık Günü geçit töreninin başlamasından kısa bir süre sonra kimliği belirsiz bir kişi ateş açtı. Saldırıda 6 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Polis, 22 yaşındaki Robert Crimo III’ü gözaltına aldı.
2 Haziran, Oklahoma Eyaleti’nin Tulsa kentinde, bir tıp merkezi binasına saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi öldü. Saldırgan intihar etti.
24 Mayıs, Texas Eyaleti’nin Uvalde kentinde, Salvador Ramos adlı bir şahıs ilkokula girerek ateş açtı. Saldırıda 18 çocuk ve 3 yetişkin hayatını kaybederken 17 kişi daha yaralandı. Saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi.
14 Mayıs, New York Eyaleti’nin Buffalo kentinde, bir süpermarkette ateş açıldı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Saldırının nedeni ırkçı nefret olduğu tahmin ediliyor. Kurbanlardan 11’inin siyahi olduğu belirtilirken yakalanan saldırganın beyaz olduğu kaydedildi.
3 Nisan, California Eyaleti’nin Sacramento kentinin merkezin silahlı saldırı gerçekleşti. 6 kişi hayatını kaybederken en az 10 kişi yaralandı.

2021

22 Mart, Colorado Eyaleti’nin Boulder kentindeki King Soopers süpermarketinde silahlı saldırı yaşandı. 10 kişi hayatını kaybetti. 21 yaşındaki Ahmad Al-Alivi Al-İssa gözaltına alındı.
16 Mart, Georgia Eyaleti’nin Atlanta kentindeki iki SPA salonu ve bir masaj salonunda silahlı çatışma meydana geldi. 8 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. 21 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.
15 Nisan, Indiana Eyaleti’nin Indianapolis kentindeki FedEx şubesinde silahlı saldırı yaşandı. Biri saldırgan 9 kişi hayatını kaybetti.

2017

28 Eylül, 64 yaşındaki emekli Stephen Paddock, Las Vegas kentindeki bir otelin 32. katından konser alanına ateş açtı. Saldırıda 58 kişi hayatını kaybederken 489 kişi daha yaralandı. Пэддок intihar etti.

2016

12 Haziran, ABD’nin Orlando kentindeki bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda 50 kişi öldü, en az 53 kişi yaralandı. Afgan asıllı 29 yaşındaki zanlı çıkan çatışmada öldürülürken, saldırıyı IŞİD üstlendi.

2015

17 Haziran, beyaz adam Güney Carolina Eyaleti’nin Charleston kentindeki Metodist Piskoposluk Kilisesi’nde ateş açtı. Olayda biri kilise rahibi 9 siyahi hayatını kaybetti. 21 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı. Saldırının nedeni ırkçı nefret olduğu belirtildi.

2012

14 Aralık, Connecticut Eyaleti’nin Newtown kentinde, 20 yaşındaki Adam Lanza önce evinde annesini öldürdü. Ardından bir ilkokula gelerek 20’si çocuk 27 kişiyi öldürdü, iki kişi daha yaralandı. Saldırgan intihar etti.
20 Temmuz, Colorado Eyaleti’nin Denver kentinde, Century Aurora sinemasında, 24 yaşındaki James Holmes, “Batman: The Dark Knight Rises” filminin galasını bastı. Filmin 20’inci dakikasında salonu basan Holmes, gaz bombası attıktan sonra ilk önce tavana etti, ardından seyircilere ateş açtı. 12 kişiyi öldüren ve 38 kişiyi yaralayan saldırgan, otoparktaki aracına gitmek isterken polis tarafından yakalandı.

2009

3 Nisan, Vietnam asıllı Jiverly Wong, American Civic Association göçmenlik merkezinde ateş açtı. Saldırıda 13 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Wong olaydan sonra kendini vurdu.

2007

16 Nisan, Kore asıllı 23 yaşındaki Seung Hui Cho adındaki öğrenci, Virginia Tech Üniversitesi'nin kampüsünde iki ayrı baskın düzenleyerek 32 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. Cho yaptığı katliamın ardından intihar etti.

1999

20 Nisan, Colorado Eyaleti’nin Littleton kentinde, Columbine Lisesi’nin iki öğrencisi Dylan Klebold (17) ve Eric Harris (18), çeşitli silahlar ve bombalarla okulu bastı ve 13 öğrenci ile bir öğretmeni öldürdü. 24 kişiyi de yaralayan iki öğrenci, eylemlerinin ardından intihar etti.
ABD'de silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2023
DÜNYA
ABD'deki silahlı saldırıda çok sayıda can kaybı ve yaralı var: Saldırgan aranıyor
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