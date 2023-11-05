https://sputniknews.com.tr/20231105/msb-zeytin-dali-harekat-bolgesinde-1-asker-silah-kazasi-sonucu-sehit-oldu-1077103916.html
MSB: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 1 asker silah kazası sonucu şehit oldu
MSB: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 1 asker silah kazası sonucu şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucunda 1 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T19:47+0300
2023-11-05T19:47+0300
2023-11-05T19:47+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye
şehit
zeytin dalı harekatı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan “Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" duyurusunda bulunuldu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231025/msb-irakin-kuzeyinde-pkkya-ait-19-hedef-imha-edildi--1076733250.html
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milli savunma bakanlığı (msb), şehit, zeytin dalı harekatı
milli savunma bakanlığı (msb), şehit, zeytin dalı harekatı
MSB: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 1 asker silah kazası sonucu şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucunda 1 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan “Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" duyurusunda bulunuldu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.