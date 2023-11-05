https://sputniknews.com.tr/20231105/macaristan-cumhurbaskani-novaktan-israile-gazze-seridine-insani-yardim-saglama-cagrisi-1077103518.html

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'tan İsrail'e Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlama çağrısı

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'tan İsrail'e Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlama çağrısı

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak Kudüs'ü ziyaret ederek İsrailli mevkidaşı Yitzak Hertzog ile görüştü. 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T19:32+0300

2023-11-05T19:32+0300

2023-11-05T20:05+0300

israil- filistin çatışması

novak

katalin novak

macaristan

yitsak hertzog

israil-filistin

israil

israil ordusu

israil ordusu (idf)

peter szijjarto

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Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kudüs ziyareti kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüştüğünü ve kendisine Gazze'deki sivil hedeflere yönelik saldırılardan kaçınmasının yanı sıra insani yardım için bölgeye erişim sağlanması çağrısında bulunduğunu ifade etti.Novak, “Macaristan, İsrail'de olup bitenlere asla kayıtsız kalamaz. Ben bizzat İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog'a Macaristan'ın İsrail'i desteklediğine dair güvence verdim. İsrail'in meşru müdafaa hakkı var. Ayrıca İsrail Cumhurbaşkanı'ndan, karşı adımlarda sivil hedeflerden kaçınılmasını ve Gazze Şeridi'nde insani yardım imkanı sağlanmasını istedim” ifadelerini kullandı.İsrail Cumhurbaşkanı’nın ‘sivillerin hayatlarına dikkat ettiklerine dair güvence verdiğini’ ifade eden Novak, “Ayrıca Hamas'ın rehineleri derhal serbest bırakması konusunda da tam bir mutabakat söz konusu” vurgusunu yaptı.Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Gazze'deki rehineler arasında Macar pasaportlu 5 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231105/israil-basini-gazzedeki-operasyonun-maliyetini-acikladi-1077098323.html

novak

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