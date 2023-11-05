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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231105/macaristan-cumhurbaskani-novaktan-israile-gazze-seridine-insani-yardim-saglama-cagrisi-1077103518.html
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'tan İsrail'e Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlama çağrısı
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'tan İsrail'e Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlama çağrısı
Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak Kudüs'ü ziyaret ederek İsrailli mevkidaşı Yitzak Hertzog ile görüştü. 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T19:32+0300
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Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kudüs ziyareti kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüştüğünü ve kendisine Gazze'deki sivil hedeflere yönelik saldırılardan kaçınmasının yanı sıra insani yardım için bölgeye erişim sağlanması çağrısında bulunduğunu ifade etti.Novak, “Macaristan, İsrail'de olup bitenlere asla kayıtsız kalamaz. Ben bizzat İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog'a Macaristan'ın İsrail'i desteklediğine dair güvence verdim. İsrail'in meşru müdafaa hakkı var. Ayrıca İsrail Cumhurbaşkanı'ndan, karşı adımlarda sivil hedeflerden kaçınılmasını ve Gazze Şeridi'nde insani yardım imkanı sağlanmasını istedim” ifadelerini kullandı.İsrail Cumhurbaşkanı’nın ‘sivillerin hayatlarına dikkat ettiklerine dair güvence verdiğini’ ifade eden Novak, “Ayrıca Hamas'ın rehineleri derhal serbest bırakması konusunda da tam bir mutabakat söz konusu” vurgusunu yaptı.Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Gazze'deki rehineler arasında Macar pasaportlu 5 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231105/israil-basini-gazzedeki-operasyonun-maliyetini-acikladi-1077098323.html
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Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'tan İsrail'e Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlama çağrısı

19:32 05.11.2023 (güncellendi: 20:05 05.11.2023)
© AFP 2023Katalin Novak
Katalin Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2023
© AFP 2023
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Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak Kudüs'ü ziyaret ederek İsrailli mevkidaşı Yitzak Hertzog ile görüştü.
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kudüs ziyareti kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüştüğünü ve kendisine Gazze'deki sivil hedeflere yönelik saldırılardan kaçınmasının yanı sıra insani yardım için bölgeye erişim sağlanması çağrısında bulunduğunu ifade etti.
Novak, “Macaristan, İsrail'de olup bitenlere asla kayıtsız kalamaz. Ben bizzat İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog'a Macaristan'ın İsrail'i desteklediğine dair güvence verdim. İsrail'in meşru müdafaa hakkı var. Ayrıca İsrail Cumhurbaşkanı'ndan, karşı adımlarda sivil hedeflerden kaçınılmasını ve Gazze Şeridi'nde insani yardım imkanı sağlanmasını istedim” ifadelerini kullandı.
İsrail Cumhurbaşkanı’nın ‘sivillerin hayatlarına dikkat ettiklerine dair güvence verdiğini’ ifade eden Novak, “Ayrıca Hamas'ın rehineleri derhal serbest bırakması konusunda da tam bir mutabakat söz konusu” vurgusunu yaptı.
Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Gazze'deki rehineler arasında Macar pasaportlu 5 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.
İsrail askeri tank - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2023
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