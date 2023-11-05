https://sputniknews.com.tr/20231105/macaristan-cumhurbaskani-novaktan-israile-gazze-seridine-insani-yardim-saglama-cagrisi-1077103518.html
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'tan İsrail'e Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlama çağrısı
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'tan İsrail'e Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlama çağrısı
Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak Kudüs'ü ziyaret ederek İsrailli mevkidaşı Yitzak Hertzog ile görüştü. 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T19:32+0300
2023-11-05T19:32+0300
2023-11-05T20:05+0300
israil- filistin çatışması
novak
katalin novak
macaristan
yitsak hertzog
israil-filistin
israil
israil ordusu
israil ordusu (idf)
peter szijjarto
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/0a/1054602989_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_8f31630523d8af9c97792f51f3e175fb.jpg
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kudüs ziyareti kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüştüğünü ve kendisine Gazze'deki sivil hedeflere yönelik saldırılardan kaçınmasının yanı sıra insani yardım için bölgeye erişim sağlanması çağrısında bulunduğunu ifade etti.Novak, “Macaristan, İsrail'de olup bitenlere asla kayıtsız kalamaz. Ben bizzat İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog'a Macaristan'ın İsrail'i desteklediğine dair güvence verdim. İsrail'in meşru müdafaa hakkı var. Ayrıca İsrail Cumhurbaşkanı'ndan, karşı adımlarda sivil hedeflerden kaçınılmasını ve Gazze Şeridi'nde insani yardım imkanı sağlanmasını istedim” ifadelerini kullandı.İsrail Cumhurbaşkanı’nın ‘sivillerin hayatlarına dikkat ettiklerine dair güvence verdiğini’ ifade eden Novak, “Ayrıca Hamas'ın rehineleri derhal serbest bırakması konusunda da tam bir mutabakat söz konusu” vurgusunu yaptı.Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Gazze'deki rehineler arasında Macar pasaportlu 5 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231105/israil-basini-gazzedeki-operasyonun-maliyetini-acikladi-1077098323.html
novak
macaristan
israil
filistin
filistin yönetimi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/0a/1054602989_51:0:960:682_1920x0_80_0_0_5e3891711264a60a6c45fcdc66d2cbfa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
novak, katalin novak , macaristan, yitsak hertzog, israil-filistin, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), peter szijjarto, filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin komisyonu
novak, katalin novak , macaristan, yitsak hertzog, israil-filistin, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), peter szijjarto, filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin komisyonu
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'tan İsrail'e Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlama çağrısı
19:32 05.11.2023 (güncellendi: 20:05 05.11.2023) Abone ol
Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak Kudüs'ü ziyaret ederek İsrailli mevkidaşı Yitzak Hertzog ile görüştü.
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kudüs ziyareti kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüştüğünü ve kendisine Gazze'deki sivil hedeflere yönelik saldırılardan kaçınmasının yanı sıra insani yardım için bölgeye erişim sağlanması çağrısında bulunduğunu ifade etti.
Novak, “Macaristan, İsrail'de olup bitenlere asla kayıtsız kalamaz. Ben bizzat İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog'a Macaristan'ın İsrail'i desteklediğine dair güvence verdim. İsrail'in meşru müdafaa hakkı var. Ayrıca İsrail Cumhurbaşkanı'ndan, karşı adımlarda sivil hedeflerden kaçınılmasını ve Gazze Şeridi'nde insani yardım imkanı sağlanmasını istedim” ifadelerini kullandı.
İsrail Cumhurbaşkanı’nın ‘sivillerin hayatlarına dikkat ettiklerine dair güvence verdiğini’ ifade eden Novak, “Ayrıca Hamas'ın rehineleri derhal serbest bırakması konusunda da tam bir mutabakat söz konusu” vurgusunu yaptı.
Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Gazze'deki rehineler arasında Macar pasaportlu 5 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.