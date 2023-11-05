https://sputniknews.com.tr/20231105/israil-basini-zelenskiy-israili-ziyaret-edecek--1077103337.html

İsrail Basını: Zelenskiy, Tel Aviv'i ziyaret edecek

İsrail Basını: Zelenskiy, Tel Aviv'i ziyaret edecek

Savaşın ilk haftasında İsrail'e gelmesi istenmeyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin gelecek hafta İsrail'e ziyaret edeceği iddia edildi. 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T19:05+0300

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israil- filistin çatışması

nazi

neo-nazi

nazi işbirlikçisi

kiev

vladimir zelenskiy

ukrayna

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

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İsrailli medya kuruluşu N12'nin haberine göre, gelecek hafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gelecek hafta Tel Aviv'i ziyaret etmesi bekleniyor. Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırı ardından Zelenskiy'nin Batılı liderler ile İsrail'i ziyaret etmek istediği fakat izin verilmediği iddia edilmişti. Habere göre, ziyaret ile ilgili görüşmeler devam ederken Zelenskiy'nin pazartesi veya salı günü Tel Aviv'e gitmesi bekleniyor. Kiev rejimi İsrail'e açıkça desteğini ilan etmiştiZelenskiy, İsrail - Filistin çatışmasında İsrail'i açık bir şekilde destekleyerek, Hamas'ın saldırısından dolayı Rusya'yı suçlamıştı. İsrail'in meşru müdafaa hakkının tartışmasız olduğunu söyleyen Zelenskiy, geçmişte Netanyahu'yu 'Ukraynaya'ya yeterli yardımı yapmadığı için' eleştirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231101/blinkenin-oglu-cadilar-bayrami-icin-zelenskiy-gibi-giyindi-bidendan-seker-istedi-1076951539.html

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