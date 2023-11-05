https://sputniknews.com.tr/20231105/israil-basini-zelenskiy-israili-ziyaret-edecek--1077103337.html
İsrail Basını: Zelenskiy, Tel Aviv'i ziyaret edecek
İsrail Basını: Zelenskiy, Tel Aviv'i ziyaret edecek
Savaşın ilk haftasında İsrail'e gelmesi istenmeyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin gelecek hafta İsrail'e ziyaret edeceği iddia edildi. 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T19:05+0300
2023-11-05T19:05+0300
2023-11-05T19:07+0300
israil- filistin çatışması
nazi
neo-nazi
nazi işbirlikçisi
kiev
vladimir zelenskiy
ukrayna
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
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İsrailli medya kuruluşu N12'nin haberine göre, gelecek hafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gelecek hafta Tel Aviv'i ziyaret etmesi bekleniyor. Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırı ardından Zelenskiy'nin Batılı liderler ile İsrail'i ziyaret etmek istediği fakat izin verilmediği iddia edilmişti. Habere göre, ziyaret ile ilgili görüşmeler devam ederken Zelenskiy'nin pazartesi veya salı günü Tel Aviv'e gitmesi bekleniyor. Kiev rejimi İsrail'e açıkça desteğini ilan etmiştiZelenskiy, İsrail - Filistin çatışmasında İsrail'i açık bir şekilde destekleyerek, Hamas'ın saldırısından dolayı Rusya'yı suçlamıştı. İsrail'in meşru müdafaa hakkının tartışmasız olduğunu söyleyen Zelenskiy, geçmişte Netanyahu'yu 'Ukraynaya'ya yeterli yardımı yapmadığı için' eleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231101/blinkenin-oglu-cadilar-bayrami-icin-zelenskiy-gibi-giyindi-bidendan-seker-istedi-1076951539.html
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nazi, neo-nazi, nazi işbirlikçisi, kiev, vladimir zelenskiy, ukrayna, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), ukrayna krizi
nazi, neo-nazi, nazi işbirlikçisi, kiev, vladimir zelenskiy, ukrayna, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), ukrayna krizi
İsrail Basını: Zelenskiy, Tel Aviv'i ziyaret edecek
19:05 05.11.2023 (güncellendi: 19:07 05.11.2023) Abone ol
Savaşın ilk haftasında İsrail'e gelmesi istenmeyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin gelecek hafta İsrail'e ziyaret edeceği iddia edildi.
İsrailli medya kuruluşu N12'nin haberine göre, gelecek hafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gelecek hafta Tel Aviv'i ziyaret etmesi bekleniyor. Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırı ardından Zelenskiy'nin Batılı liderler ile İsrail'i ziyaret etmek istediği fakat izin verilmediği iddia edilmişti.
Habere göre, ziyaret ile ilgili görüşmeler devam ederken Zelenskiy'nin pazartesi veya salı günü Tel Aviv'e gitmesi bekleniyor.
Kiev rejimi İsrail'e açıkça desteğini ilan etmişti
Zelenskiy, İsrail - Filistin çatışmasında İsrail'i açık bir şekilde destekleyerek, Hamas'ın saldırısından dolayı Rusya'yı suçlamıştı. İsrail'in meşru müdafaa hakkının tartışmasız olduğunu söyleyen Zelenskiy, geçmişte Netanyahu'yu 'Ukraynaya'ya yeterli yardımı yapmadığı için' eleştirmişti.