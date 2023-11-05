https://sputniknews.com.tr/20231105/havai-fisek-yuklu-tir-alev-aldi-1077102816.html

Havai fişek yüklü TIR alev aldı

Havai fişek yüklü TIR alev aldı

Gaziantep-Nizip otoyolunda havai fişek yüklü TIR bilinmeyen bir nedenle yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda TIR'da bulunan havai fişekler patladı. 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T18:41+0300

2023-11-05T18:41+0300

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türkiye

havai fişek

tir

alev almak

gaziantep

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Gaziantep-Nizip otoyolunda dün gece geç saatlerde seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen havai fişek yüklü TIR bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile trafik ekibi sevk edildi. Kısa sürede TIR'ı saran yangının, dorsede bulunan havai fişeklere sıçraması sonrası otoyolda renk cümbüşü yaşanırken, yoldaki trafik ise kontrollü bir şekilde sağlanmaya çalışıldı. Havai fişek yüklü TIR yangını, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangının ardından TIR kullanılmaz hale geldi.

https://sputniknews.com.tr/20230731/taylandda-havai-fisek-deposundaki-patlamada-9-kisi-oldu-115-kisi-yaralandi-1074202363.html

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havai fişek, tir, alev almak, gaziantep