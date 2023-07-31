https://sputniknews.com.tr/20230731/taylandda-havai-fisek-deposundaki-patlamada-9-kisi-oldu-115-kisi-yaralandi-1074202363.html
Tayland'da havai fişek deposundaki patlamada 9 kişi öldü, 115 kişi yaralandı
Tayland'da havai fişek deposundaki patlamada 9 kişi öldü, 115 kişi yaralandı
Tayland'da bir havai fişek deposunda meydana gelen patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 115 kişi yaralandı. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T14:27+0300
2023-07-31T14:27+0300
2023-07-31T14:30+0300
dünya
tayland
patlama
havai fişek
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Tayland'ın güneyindeki Narathiwas eyaletinde havai fişek deposunda patlama oldu.Yetkililer, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.115 yaralıdan çoğunun durumu kritikNarathiwas Valisi Sanan Pongaksorn, patlamada ilk belirlemelere göre 115 kişinin yaralandığını ve yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğunu söyledi.Deponun çevresindeki 100 civarı konutun hasar gördüğünü belirten Sanan, buralarda yaşayan 500 ila 800 kişinin geçici olarak başka bir yere yerleştirileceğini belirtti.Sanan, kazanın, depodaki inşaatta demir işlenirken kıvılcımların patlayıcılara sıçraması sonucu meydana gelmiş olabileceğini kaydetti.
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tayland, patlama, havai fişek
tayland, patlama, havai fişek
Tayland'da havai fişek deposundaki patlamada 9 kişi öldü, 115 kişi yaralandı
14:27 31.07.2023 (güncellendi: 14:30 31.07.2023) Abone ol
Tayland'da bir havai fişek deposunda meydana gelen patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 115 kişi yaralandı.
Tayland'ın güneyindeki Narathiwas eyaletinde havai fişek deposunda patlama oldu.
Yetkililer, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
115 yaralıdan çoğunun durumu kritik
Narathiwas Valisi Sanan Pongaksorn, patlamada ilk belirlemelere göre 115 kişinin yaralandığını ve yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğunu söyledi.
Deponun çevresindeki 100 civarı konutun hasar gördüğünü belirten Sanan, buralarda yaşayan 500 ila 800 kişinin geçici olarak başka bir yere yerleştirileceğini belirtti.
Sanan, kazanın, depodaki inşaatta demir işlenirken kıvılcımların patlayıcılara sıçraması sonucu meydana gelmiş olabileceğini kaydetti.