https://sputniknews.com.tr/20231105/comanchero-suphelileri-adliyeye-sevk-edildi-1077099711.html

'Comanchero' şüphelileri adliyeye sevk edildi

'Comanchero' şüphelileri adliyeye sevk edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası silahlı organize suç örgütü "Comanchero"nun çökertilmesi amacıyla düzenlenen Kafes Operasyonu'nda yakalanan... 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T16:33+0300

2023-11-05T16:33+0300

2023-11-05T16:33+0300

türkiye

operasyon

içişleri bakanlığı

mafya

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Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, "suç işlemek için örgüt kurma, uluslararası uyuşturucu madde imal ve ticareti, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen uluslararası silahlı organize suç örgütü "Comanchero" soruşturması kapsamında firari zanlılardan 5'i daha yakalandı.Böylece Kafes Operasyonu'nda yakalanan şüphelilerin sayısı 42'ye yükseldi.Gözaltına alınan zanlılardan suç örgütünün yönetici kadrosundaki Maximillian Rivkin'in, "Nikolaj Ankov" adına düzenlenen Bulgaristan pasaportuyla başvuru yaparak Türk vatandaşlığına geçtiği ve "Cem Cansu" adını aldığı tespit edildi.Interpol kırmızı bülteniyle aranan Rivkin'in, Türk vatandaşlığının geri alınmasına yönelik işlem başlatıldı. Rivkin'in ayrıca Sırbistan asıllı İsveç vatandaşı olduğu da belirlendi.Soruşturma kapsamında firari şüphelilerden Necmi Saki'nin de kırmızı bültenle arandığı ve örgütün yöneticilerinden olduğu tespit edildi.Yerlikaya, açıklamasında, "Operasyonları başından itibaren büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle." ifadelerini kullandı.Yerlikaya, paylaşımında operasyona ait görüntülere de yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231102/bakan-yerlikaya-suc-orgutu-comanchero-cokertildi-1076987009.html

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