https://sputniknews.com.tr/20231105/chpnin-38-olagan-kurultayinda-pm-ve-ydk-icin-aday-basvurulari-tamamlandi-1077105912.html
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK için aday başvuruları tamamlandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK için aday başvuruları tamamlandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) için 380, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için de 98 aday başvurdu. 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T23:13+0300
2023-11-05T23:13+0300
2023-11-05T23:13+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp pm
chp pm toplantısı
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi seçimi için 380, Yüksek Disiplin Kurulu için de 98 aday başvuru yaptı.Ankara Spor Salonu'nda dün başlayan kurultayın ikinci gününde, PM ve YDK için aday olanların isimleri okundu.Buna göre, PM adaylığı için 380, YDK için de 98 aday başvurdu. Geçerli başvuruların ilan edilmesiyle liste, seçim pusulası basımı için matbaaya gönderildi.Baskı işleminin ardından Divan Başkanlığı'nın ilan edeceği saatte seçimlere geçilecek.Kurultayın ikinci gününde 60 kişilik PM ve 15 kişiden oluşan YDK üyeleri belirlenecek. Delegeler, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyelerini de seçecek.
https://sputniknews.com.tr/20231104/chpde-kritik-kurultay-gunu-1077054137.html
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK için aday başvuruları tamamlandı
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) için 380, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için de 98 aday başvurdu.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi seçimi için 380, Yüksek Disiplin Kurulu için de 98 aday başvuru yaptı.
Ankara Spor Salonu'nda dün başlayan kurultayın ikinci gününde, PM ve YDK için aday olanların isimleri okundu.
Buna göre, PM adaylığı için 380, YDK için de 98 aday başvurdu. Geçerli başvuruların ilan edilmesiyle liste, seçim pusulası basımı için matbaaya gönderildi.
Baskı işleminin ardından Divan Başkanlığı'nın ilan edeceği saatte seçimlere geçilecek.
Kurultayın ikinci gününde 60 kişilik PM ve 15 kişiden oluşan YDK üyeleri belirlenecek. Delegeler, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyelerini de seçecek.