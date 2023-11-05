https://sputniknews.com.tr/20231105/bati-basini-israilin-husilerin-fuzesini-dusurmesi-tarihin-ilk-uzay-catismasi-oldu-1077104510.html
Batı basını: İsrail'in Husilerin füzesini düşürmesi tarihin ilk uzay çatışması oldu
Batı basını: İsrail'in Husilerin füzesini düşürmesi tarihin ilk uzay çatışması oldu
İngiliz Telegraph gazetesi, 30 Ekim’de Yemen’deki Husilerin ateşlediği balistik füzenin İsrail’in Eilat kenti istikametinde uçarken İsrail ordusu tarafından... 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T20:26+0300
2023-11-05T20:26+0300
2023-11-05T20:27+0300
yemen
husi
balistik füze
dünya
uzay
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Telegraph gazetesinin konuya ilişkin yazısında, 30 Ekim’de Yemen’deki Husilerin ateşlediği balistik füzenin İsrail’in Eilat kenti istikametinde uçarken İsrail ordusu tarafından Arrow füze savunma sistemi ile düşürülmesinin muhtemelen tarihin ilk uzay çatışması olduğu belirtildi.“İsrail bu hafta dünya atmosferinin dışında bir balistik füzeyi düşürmek amacı ile Arrow füze savunma sistemini kullandı, bu tarihin ilk uzay çatışması sayılır” denilen yazıda, bunun ayrıca İsrail ve ABD’nin ortak yapımı olan Arrow füze savunma sisteminin ana amacı doğrultusunda, yani uzun menzilli bir balistik füzeyi yüksek irtifa ve yüksek hızda düşürmek için kullanıldığı ilk sefer olduğu vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20231105/israil-basini-gazzedeki-operasyonun-maliyetini-acikladi-1077098323.html
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yemen, husi, balistik füze, uzay
yemen, husi, balistik füze, uzay
Batı basını: İsrail'in Husilerin füzesini düşürmesi tarihin ilk uzay çatışması oldu
20:26 05.11.2023 (güncellendi: 20:27 05.11.2023) Abone ol
İngiliz Telegraph gazetesi, 30 Ekim’de Yemen’deki Husilerin ateşlediği balistik füzenin İsrail’in Eilat kenti istikametinde uçarken İsrail ordusu tarafından düşürülmesinin tarihin ilk uzay çatışması olduğunu yazdı.
Telegraph gazetesinin konuya ilişkin yazısında, 30 Ekim’de Yemen’deki Husilerin ateşlediği balistik füzenin İsrail’in Eilat kenti istikametinde uçarken İsrail ordusu tarafından Arrow füze savunma sistemi ile düşürülmesinin muhtemelen tarihin ilk uzay çatışması olduğu belirtildi.
“İsrail bu hafta dünya atmosferinin dışında bir balistik füzeyi düşürmek amacı ile Arrow füze savunma sistemini kullandı, bu tarihin ilk uzay çatışması sayılır” denilen yazıda, bunun ayrıca İsrail ve ABD’nin ortak yapımı olan Arrow füze savunma sisteminin ana amacı doğrultusunda, yani uzun menzilli bir balistik füzeyi yüksek irtifa ve yüksek hızda düşürmek için kullanıldığı ilk sefer olduğu vurgulandı.