https://sputniknews.com.tr/20231105/bati-basini-israilin-husilerin-fuzesini-dusurmesi-tarihin-ilk-uzay-catismasi-oldu-1077104510.html

Batı basını: İsrail'in Husilerin füzesini düşürmesi tarihin ilk uzay çatışması oldu

Batı basını: İsrail'in Husilerin füzesini düşürmesi tarihin ilk uzay çatışması oldu

İngiliz Telegraph gazetesi, 30 Ekim’de Yemen’deki Husilerin ateşlediği balistik füzenin İsrail’in Eilat kenti istikametinde uçarken İsrail ordusu tarafından... 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T20:26+0300

2023-11-05T20:26+0300

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yemen

husi

balistik füze

dünya

uzay

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Telegraph gazetesinin konuya ilişkin yazısında, 30 Ekim’de Yemen’deki Husilerin ateşlediği balistik füzenin İsrail’in Eilat kenti istikametinde uçarken İsrail ordusu tarafından Arrow füze savunma sistemi ile düşürülmesinin muhtemelen tarihin ilk uzay çatışması olduğu belirtildi.“İsrail bu hafta dünya atmosferinin dışında bir balistik füzeyi düşürmek amacı ile Arrow füze savunma sistemini kullandı, bu tarihin ilk uzay çatışması sayılır” denilen yazıda, bunun ayrıca İsrail ve ABD’nin ortak yapımı olan Arrow füze savunma sisteminin ana amacı doğrultusunda, yani uzun menzilli bir balistik füzeyi yüksek irtifa ve yüksek hızda düşürmek için kullanıldığı ilk sefer olduğu vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20231105/israil-basini-gazzedeki-operasyonun-maliyetini-acikladi-1077098323.html

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yemen, husi, balistik füze, uzay