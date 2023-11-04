https://sputniknews.com.tr/20231104/sila-dogunun-polisin-taktigi-plastik-kelepceyi-kopardigi-anlar-gundem-oldu-1077059804.html

Sıla Doğu'nun polisin taktığı plastik kelepçeyi kopardığı anlar gündem oldu

Sıla Doğu'nun polisin taktığı plastik kelepçeyi kopardığı anlar gündem oldu

Dilan ve Engin Polat çiftinin aralarında bulunduğu 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında otobüse binen Sıla... 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T14:51+0300

2023-11-04T14:51+0300

2023-11-04T14:51+0300

türkiye

sıla doğu

engin polat

dilan polat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077059885_0:0:596:335_1920x0_80_0_0_6e5823d53a9a8cc6ff7d6e4626a68120.png

Kara para aklama, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, belgede sahtecilik ve vergi kanununa muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve birinci derece yakınlarının da aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.Adliyeye sevk sırasında şüpheli Sıla Doğu'nun, otobüse bindiği sırada elindeki plastik kelepçeyi kopardığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

https://sputniknews.com.tr/20231104/dilan-polat-ve-engin-polatin-ilk-ifadeleri-ortaya-cikti-1077054624.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sıla doğu, engin polat, dilan polat