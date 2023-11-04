https://sputniknews.com.tr/20231104/sila-dogunun-polisin-taktigi-plastik-kelepceyi-kopardigi-anlar-gundem-oldu-1077059804.html
Sıla Doğu'nun polisin taktığı plastik kelepçeyi kopardığı anlar gündem oldu
Sıla Doğu'nun polisin taktığı plastik kelepçeyi kopardığı anlar gündem oldu
Dilan ve Engin Polat çiftinin aralarında bulunduğu 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında otobüse binen Sıla... 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T14:51+0300
2023-11-04T14:51+0300
2023-11-04T14:51+0300
türkiye
sıla doğu
engin polat
dilan polat
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Kara para aklama, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, belgede sahtecilik ve vergi kanununa muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve birinci derece yakınlarının da aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.Adliyeye sevk sırasında şüpheli Sıla Doğu'nun, otobüse bindiği sırada elindeki plastik kelepçeyi kopardığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231104/dilan-polat-ve-engin-polatin-ilk-ifadeleri-ortaya-cikti-1077054624.html
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sıla doğu, engin polat, dilan polat
sıla doğu, engin polat, dilan polat
Sıla Doğu'nun polisin taktığı plastik kelepçeyi kopardığı anlar gündem oldu
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Dilan ve Engin Polat çiftinin aralarında bulunduğu 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında otobüse binen Sıla Doğu'nun kolundaki plastik kelepçenin koptuğu anlar sosyal medyada gündem oldu.
Kara para aklama, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, belgede sahtecilik ve vergi kanununa muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve birinci derece yakınlarının da aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk sırasında şüpheli Sıla Doğu'nun, otobüse bindiği sırada elindeki plastik kelepçeyi kopardığı anlar sosyal medyada gündem oldu.