https://sputniknews.com.tr/20231104/rusyada-ulusal-birlik-gunu-kutlandi-putin-anita-cicek-birakti-1077066608.html

Rusya'da Ulusal Birlik Günü kutlandı: Putin anıta çiçek bıraktı

Rusya'da Ulusal Birlik Günü kutlandı: Putin anıta çiçek bıraktı

Rusya’da bugün Moskova’nın 1612’de Polonyalı işgalcilerden kurtarılması anısına Ulusal Birlik Günü kutlanıyor. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T17:47+0300

2023-11-04T17:47+0300

2023-11-04T17:49+0300

dünya

vladimir putin

ulusal birlik günü

rusya

polonya

moskova

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2005 yılından beri her sene 4 Kasım'da kutlanan Ulusal Birlik Günü'nde, Putin 1612'de Moskova'nın Polonyalı işgalcilerden kurtuluşunu anarak, Kızıl Meydan'daki Minin ve Pozharski anıtına çiçek bıraktı. Rusya'nın bağımsızlığının önemli bir göstergesi olan törene Devlet Başkanı, askerler, siviller ve Rusya gönüllüleri katıldı. Bayram, Kuzma Minin ve Dmitri Pozharski liderliğindeki halk milisleri birliklerinin Polonyalı işgalcilerden kurtularılmasını temsil ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20231103/putin-muftuyu-aleykumselam-sozleriyle-selamladi-1077043614.html

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