https://sputniknews.com.tr/20231104/rusyada-ulusal-birlik-gunu-kutlandi-putin-anita-cicek-birakti-1077066608.html
Rusya'da Ulusal Birlik Günü kutlandı: Putin anıta çiçek bıraktı
Rusya'da Ulusal Birlik Günü kutlandı: Putin anıta çiçek bıraktı
Rusya’da bugün Moskova’nın 1612’de Polonyalı işgalcilerden kurtarılması anısına Ulusal Birlik Günü kutlanıyor. 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T17:47+0300
2023-11-04T17:47+0300
2023-11-04T17:49+0300
dünya
vladimir putin
ulusal birlik günü
rusya
polonya
moskova
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2005 yılından beri her sene 4 Kasım'da kutlanan Ulusal Birlik Günü'nde, Putin 1612'de Moskova'nın Polonyalı işgalcilerden kurtuluşunu anarak, Kızıl Meydan'daki Minin ve Pozharski anıtına çiçek bıraktı. Rusya'nın bağımsızlığının önemli bir göstergesi olan törene Devlet Başkanı, askerler, siviller ve Rusya gönüllüleri katıldı. Bayram, Kuzma Minin ve Dmitri Pozharski liderliğindeki halk milisleri birliklerinin Polonyalı işgalcilerden kurtularılmasını temsil ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231103/putin-muftuyu-aleykumselam-sozleriyle-selamladi-1077043614.html
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vladimir putin, ulusal birlik günü, rusya, polonya, moskova
vladimir putin, ulusal birlik günü, rusya, polonya, moskova
Rusya'da Ulusal Birlik Günü kutlandı: Putin anıta çiçek bıraktı
17:47 04.11.2023 (güncellendi: 17:49 04.11.2023) Abone ol
Rusya’da bugün Moskova’nın 1612’de Polonyalı işgalcilerden kurtarılması anısına Ulusal Birlik Günü kutlanıyor.
2005 yılından beri her sene 4 Kasım'da kutlanan Ulusal Birlik Günü'nde, Putin 1612'de Moskova'nın Polonyalı işgalcilerden kurtuluşunu anarak, Kızıl Meydan'daki Minin ve Pozharski anıtına çiçek bıraktı. Rusya'nın bağımsızlığının önemli bir göstergesi olan törene Devlet Başkanı, askerler, siviller ve Rusya gönüllüleri katıldı.
Bayram, Kuzma Minin ve Dmitri Pozharski liderliğindeki halk milisleri birliklerinin Polonyalı işgalcilerden kurtularılmasını temsil ediyor.