https://sputniknews.com.tr/20231103/putin-muftuyu-aleykumselam-sozleriyle-selamladi-1077043614.html
Putin müftüyü 'aleykümselam' sözleriyle selamladı
Putin müftüyü 'aleykümselam' sözleriyle selamladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi Başkanı Müftü Albir Kurganov'u 'Aleykümselam' sözleriyle selamladı. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T18:49+0300
2023-11-03T18:49+0300
2023-11-03T18:54+0300
dünya
vladimir putin
rusya
rusya müftüler konseyi ve rusya müslümanları dini idaresi
rusya müslümanları ruhani meclisi (dsmr)
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/13/1076512803_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ba9bbe1ac7c1843a1219c9467bd7bb64.jpg
Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi üyeleriyle yapılan bir toplantıda, Meclis Başkanı Müftü Albir Kurganov'un konuşmasına "Saygıdeğer Vladimir Vladimiroviç, Selamünaleyküm" sözleriyle başlaması üzerine, Rusya Devlet Başkanı Putin "Aleykümselam" diye cevap verdi. Video, internette kısa sürede popüler oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231030/putin-ortadoguda-kolektif-sorumluluk-ilkesine-gore-intikam-aliniyor-1076898980.html
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vladimir putin, rusya, rusya müftüler konseyi ve rusya müslümanları dini idaresi, rusya müslümanları ruhani meclisi (dsmr)
vladimir putin, rusya, rusya müftüler konseyi ve rusya müslümanları dini idaresi, rusya müslümanları ruhani meclisi (dsmr)
Putin müftüyü 'aleykümselam' sözleriyle selamladı
18:49 03.11.2023 (güncellendi: 18:54 03.11.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi Başkanı Müftü Albir Kurganov'u 'Aleykümselam' sözleriyle selamladı.
Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi üyeleriyle yapılan bir toplantıda, Meclis Başkanı Müftü Albir Kurganov'un konuşmasına "Saygıdeğer Vladimir Vladimiroviç, Selamünaleyküm" sözleriyle başlaması üzerine, Rusya Devlet Başkanı Putin "Aleykümselam" diye cevap verdi.
Video, internette kısa sürede popüler oldu.