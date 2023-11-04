https://sputniknews.com.tr/20231104/rus-senator-cijov-kolektif-batinin-rus-dusmanligi-hastaligindan-kurtulmasi-gerekiyor-1077059224.html

Rus senatör Çijov: Kolektif Batı'nın Rus düşmanlığı hastalığından kurtulması gerekiyor

Rus senatör Çijov: Kolektif Batı'nın Rus düşmanlığı hastalığından kurtulması gerekiyor

Rusya’nın eski Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Avrupa'da duvarların köprülerden daha fazla talep gördüğünü ifade etti. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T14:22+0300

2023-11-04T14:22+0300

2023-11-04T14:22+0300

ukrayna krizi

vladimir çijov

rusya

avrupa birliği

avrupa birliği konseyi

senatör

rusya federasyon konseyi savunma ve güvenlik komitesi

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Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen 16. Verona Avrasya Ekonomi Forumu’nda konuşan Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Çijov, Rus karşıtlığı hastalığına yakalanan Avrupa ülkelerinin 'köprülerden çok duvarlara ihtiyaç duyduğunu' söyledi.Martin Luther King'in ‘duvarlar değil, köprüler inşa edelim’ sözünü anımsatan, Çizhov, "Avrupa'da duvarlar artık köprülerden daha fazla talep görüyor" dedi.Senatör “Kolektif Batı'nın mevcut ciddi Rus düşmanlığı hastalığından kurtulması gerekiyor, aksi takdirde dünya sahnesinde uzun süre tecrit edilme riskiyle karşı karşıya kalır” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221123/rus-senator-cijov-apnin-rusyayi-terorizmin-sponsoru-olarak-taniyan-karari-aptalca-1063767073.html

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vladimir çijov, rusya, avrupa birliği, avrupa birliği konseyi, senatör, rusya federasyon konseyi savunma ve güvenlik komitesi