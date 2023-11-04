https://sputniknews.com.tr/20231104/rus-senator-cijov-kolektif-batinin-rus-dusmanligi-hastaligindan-kurtulmasi-gerekiyor-1077059224.html
Rus senatör Çijov: Kolektif Batı'nın Rus düşmanlığı hastalığından kurtulması gerekiyor
Rus senatör Çijov: Kolektif Batı'nın Rus düşmanlığı hastalığından kurtulması gerekiyor
Rusya’nın eski Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Avrupa'da duvarların köprülerden daha fazla talep gördüğünü ifade etti. 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T14:22+0300
2023-11-04T14:22+0300
2023-11-04T14:22+0300
ukrayna krizi
vladimir çijov
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avrupa birliği konseyi
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Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen 16. Verona Avrasya Ekonomi Forumu’nda konuşan Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Çijov, Rus karşıtlığı hastalığına yakalanan Avrupa ülkelerinin 'köprülerden çok duvarlara ihtiyaç duyduğunu' söyledi.Martin Luther King'in ‘duvarlar değil, köprüler inşa edelim’ sözünü anımsatan, Çizhov, "Avrupa'da duvarlar artık köprülerden daha fazla talep görüyor" dedi.Senatör “Kolektif Batı'nın mevcut ciddi Rus düşmanlığı hastalığından kurtulması gerekiyor, aksi takdirde dünya sahnesinde uzun süre tecrit edilme riskiyle karşı karşıya kalır” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221123/rus-senator-cijov-apnin-rusyayi-terorizmin-sponsoru-olarak-taniyan-karari-aptalca-1063767073.html
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vladimir çijov, rusya, avrupa birliği, avrupa birliği konseyi, senatör, rusya federasyon konseyi savunma ve güvenlik komitesi
vladimir çijov, rusya, avrupa birliği, avrupa birliği konseyi, senatör, rusya federasyon konseyi savunma ve güvenlik komitesi
Rus senatör Çijov: Kolektif Batı'nın Rus düşmanlığı hastalığından kurtulması gerekiyor
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Rusya’nın eski Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Avrupa'da duvarların köprülerden daha fazla talep gördüğünü ifade etti.
Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen 16. Verona Avrasya Ekonomi Forumu’nda konuşan Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Çijov, Rus karşıtlığı hastalığına yakalanan Avrupa ülkelerinin 'köprülerden çok duvarlara ihtiyaç duyduğunu' söyledi.
Martin Luther King'in ‘duvarlar değil, köprüler inşa edelim’ sözünü anımsatan, Çizhov, "Avrupa'da duvarlar artık köprülerden daha fazla talep görüyor" dedi.
Senatör “Kolektif Batı'nın mevcut ciddi Rus düşmanlığı hastalığından kurtulması gerekiyor, aksi takdirde dünya sahnesinde uzun süre tecrit edilme riskiyle karşı karşıya kalır” ifadelerini kullandı.