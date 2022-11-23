https://sputniknews.com.tr/20221123/rus-senator-cijov-apnin-rusyayi-terorizmin-sponsoru-olarak-taniyan-karari-aptalca-1063767073.html

Rus senatör Çijov: AP'nin Rusya'yı ‘terörizmin sponsoru’ olarak tanıyan kararı aptalca

Rus senatör Çijov: AP'nin Rusya'yı ‘terörizmin sponsoru’ olarak tanıyan kararı aptalca

Rusya’nın eski Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Çijov, AP'nin Rusya’nın‘terörizmin sponsoru’ olarak tanınmasına ilişkin kararının aptalca olduğunu... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T20:08+0300

2022-11-23T20:08+0300

2022-11-23T20:08+0300

dünya

vladimir çijov

ab

rusya

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Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Çijov, Avrupa Parlamentosu’nun Rusya'yı ‘terörizme sponsor olan devlet’ olarak tanıyan kararının gerilimi tırmandırmayı amaçlayan bir başka adım olduğunu belirtti.Çijov, “Bu, Avrupa Parlamentosu'nun sorunların çözümüne değil gerilimi tırmandırmaya yönelik bir başka aptalca kararıdır. Bunun nedeni, milletvekillerinin kendilerini Batı liberal düzeninin ‘koruyucuları’ olarak sunma girişimidir” dedi.Avrupa Parlamentosu'nun bu tür kararlarının yasal olarak hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığını vurgulayan Çijov, kararın reklam amaçlı ‘gürültü" dışında hiçbir sonucunun olmayacağını kaydetti.

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vladimir çijov, ab, rusya