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Rus senatör Çijov: AP'nin Rusya'yı ‘terörizmin sponsoru’ olarak tanıyan kararı aptalca
Rus senatör Çijov: AP'nin Rusya'yı ‘terörizmin sponsoru’ olarak tanıyan kararı aptalca
Rusya’nın eski Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Çijov, AP'nin Rusya’nın‘terörizmin sponsoru’ olarak tanınmasına ilişkin kararının aptalca olduğunu... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T20:08+0300
2022-11-23T20:08+0300
dünya
vladimir çijov
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Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Çijov, Avrupa Parlamentosu’nun Rusya'yı ‘terörizme sponsor olan devlet’ olarak tanıyan kararının gerilimi tırmandırmayı amaçlayan bir başka adım olduğunu belirtti.Çijov, “Bu, Avrupa Parlamentosu'nun sorunların çözümüne değil gerilimi tırmandırmaya yönelik bir başka aptalca kararıdır. Bunun nedeni, milletvekillerinin kendilerini Batı liberal düzeninin ‘koruyucuları’ olarak sunma girişimidir” dedi.Avrupa Parlamentosu'nun bu tür kararlarının yasal olarak hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığını vurgulayan Çijov, kararın reklam amaçlı ‘gürültü" dışında hiçbir sonucunun olmayacağını kaydetti.
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vladimir çijov, ab, rusya
vladimir çijov, ab, rusya

Rus senatör Çijov: AP'nin Rusya'yı ‘terörizmin sponsoru’ olarak tanıyan kararı aptalca

20:08 23.11.2022
© Sputnikİnfografik
İnfografik - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
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Rusya’nın eski Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Çijov, AP'nin Rusya’nın‘terörizmin sponsoru’ olarak tanınmasına ilişkin kararının aptalca olduğunu belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Çijov, Avrupa Parlamentosu’nun Rusya'yı ‘terörizme sponsor olan devlet’ olarak tanıyan kararının gerilimi tırmandırmayı amaçlayan bir başka adım olduğunu belirtti.
Çijov, “Bu, Avrupa Parlamentosu'nun sorunların çözümüne değil gerilimi tırmandırmaya yönelik bir başka aptalca kararıdır. Bunun nedeni, milletvekillerinin kendilerini Batı liberal düzeninin ‘koruyucuları’ olarak sunma girişimidir” dedi.
Avrupa Parlamentosu'nun bu tür kararlarının yasal olarak hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığını vurgulayan Çijov, kararın reklam amaçlı ‘gürültü" dışında hiçbir sonucunun olmayacağını kaydetti.
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