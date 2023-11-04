https://sputniknews.com.tr/20231104/rus-ortodoks-kilisesi-lideri-patrik-kirill-kayip-sayilan-kazan-meryem-ananin-ikonunu-tanitti-1077058137.html

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, kayıp sayılan Kazan Meryem Ana'nın ikonunu tanıttı

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, kayıp sayılan Kazan Meryem Ana'nın ikonunu tanıttı

Patrik Kirill, kayıp sayılan Kazan Meryem Ana'nın ikonunu tanıttı. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T13:24+0300

2023-11-04T13:24+0300

2023-11-04T13:24+0300

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Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, yüz yıldan fazla bir süre önce kaybolduğu düşünülen Kazan Meryem Ana'nın orijinal ikonunu Kremlin'deki Uspenskiy Katedrali'nde tanıttı.Patrik Kirill, “Bunun tarihi bir olay olduğunu söyleyebiliriz. Karşımızda Pojarskiy ve Minin'in önünde dua ettiği, halkımızı dış müdahaleden kurtaran ve bu müdahalenin ne gibi sonuçlar doğuracağı bilinmeyen Kazan Meryem Ana'nın mucizevi görüntüsünün orijinalini görüyoruz. Bu, bizim ulusal mabedimizdir” dedi.Kiliseye göre, 1579'da Kazan'da çıkan korkunç bir yangının ardından mucizevi bir şekilde zarar görmeden kurtulan ikon, 1612'de Moskova’yı Polonyalı işgalcilerden kurtaran Minin ve Pojarskiy’in savaşçılarına eşlik etti. Rus Çarı 1. Petro, Poltava Savaşı'nın öncesinde onun önünde dua etti.İkon, 1904 yılında Kazan Meryem Ana Manastırı'ndan çalınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230710/rus-ortodoks-kilisesi-lideri-kirill-rusya-dunyayi-deccalin-gelisine-karsi-koruyor-1073393197.html

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