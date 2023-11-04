https://sputniknews.com.tr/20231104/rus-disisleri-abd-eylemlerini-mesrulastirmak-istemesi-halinde-natoyu-kullanir-1077060117.html

Rus Dışişleri: ABD eylemlerini 'meşrulaştırmak' için NATO'yu kullanabilir

Rus Dışişleri: ABD eylemlerini 'meşrulaştırmak' için NATO'yu kullanabilir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko yaptığı açıklamada NATO'nun Ortadoğu'da çatışmalara müdahil olmasının olasılığını Moskova'nın göz önünde bulundurduğunu... 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T17:16+0300

2023-11-04T17:16+0300

2023-11-04T17:19+0300

dünya

aleksandr gruşko

rus dışişleri

rusya

nato

abd

ortadoğu

irak işgali

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076172926_0:57:1024:633_1920x0_80_0_0_5d473e438a3736f66a03d9a7db7bdefd.jpg

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrasya Ekonomik Forumu çerçevesinde Sputnik'e yaptığı açıklamada, Moskova'nın NATO faktörünün ve ittifakın Ortadoğu'daki çatışmaya müdahil olmasının, ABD'nin eylemlerine 'meşruiyet kazandırma' ihtiyacı duyması halinde kendini gösterme olasılığını kabul ettiğini söyledi.Gruşko açıklamasında, "NATO şu anda bu konuda ön plana çıkmak isteyen bir oyuncu değil. Büyük olasılıkla NATO faktörü, ABD'nin eylemlerini ya da konumunu meşrulaştırmaya ihtiyaç duyması halinde kendini gösterebilir" sözlerine yer verdi.Gruşko aynı zamanda Rusya ve NATO'nun Ortadoğu ihtilafı da dahil olmak üzere 'hiçbir temaslarının olmadığını' belirtti. Bakan Yardımcısı, "NATO'nun ittifakı küreselleştirmek ve fiili Washington Antlaşması'nın uygulama alanını genişletmek niyetinde olduğunun Moskova için açık olduğunu" vurguladı.Gruşko Sputnik'e yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:Ortadoğu'daki ana Batı faktörünün ABD olduğunun altını çizen Gruşko, ABD'nin ihtiyaç duyması halinde müttefiklerinden asla izin istemeyeceğini belirtti. Buna örnek olarak Irak'taki savaşı gösteren Gruşko, "Savaşa iki NATO ülkesi kategorik olarak karşı çıktı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri eylemlerinin 'meşrulaştırılmasına' ihtiyaç duyduğunda - ne kadar çok ülke desteklerse, o kadar meşru görünür - müttefiklerin desteğine başvuruyor veya bunu başarmaya çalışıyorlar, bazen de dizlerinin üstüne çöküyorlar." açıklamalarında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231103/rusya-disisleri-bakanligi-baltik-asla-natonun-ic-denizi-olmayacak-1077024140.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr gruşko, rus dışişleri, rusya, nato, abd, ortadoğu, irak işgali