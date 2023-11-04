https://sputniknews.com.tr/20231104/rus-disisleri-abd-eylemlerini-mesrulastirmak-istemesi-halinde-natoyu-kullanir-1077060117.html
Rus Dışişleri: ABD eylemlerini 'meşrulaştırmak' için NATO'yu kullanabilir
Rus Dışişleri: ABD eylemlerini 'meşrulaştırmak' için NATO'yu kullanabilir
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko yaptığı açıklamada NATO'nun Ortadoğu'da çatışmalara müdahil olmasının olasılığını Moskova'nın göz önünde bulundurduğunu... 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T17:16+0300
2023-11-04T17:16+0300
2023-11-04T17:19+0300
dünya
aleksandr gruşko
rus dışişleri
rusya
nato
abd
ortadoğu
irak işgali
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrasya Ekonomik Forumu çerçevesinde Sputnik'e yaptığı açıklamada, Moskova'nın NATO faktörünün ve ittifakın Ortadoğu'daki çatışmaya müdahil olmasının, ABD'nin eylemlerine 'meşruiyet kazandırma' ihtiyacı duyması halinde kendini gösterme olasılığını kabul ettiğini söyledi.Gruşko açıklamasında, "NATO şu anda bu konuda ön plana çıkmak isteyen bir oyuncu değil. Büyük olasılıkla NATO faktörü, ABD'nin eylemlerini ya da konumunu meşrulaştırmaya ihtiyaç duyması halinde kendini gösterebilir" sözlerine yer verdi.Gruşko aynı zamanda Rusya ve NATO'nun Ortadoğu ihtilafı da dahil olmak üzere 'hiçbir temaslarının olmadığını' belirtti. Bakan Yardımcısı, "NATO'nun ittifakı küreselleştirmek ve fiili Washington Antlaşması'nın uygulama alanını genişletmek niyetinde olduğunun Moskova için açık olduğunu" vurguladı.Gruşko Sputnik'e yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:Ortadoğu'daki ana Batı faktörünün ABD olduğunun altını çizen Gruşko, ABD'nin ihtiyaç duyması halinde müttefiklerinden asla izin istemeyeceğini belirtti. Buna örnek olarak Irak'taki savaşı gösteren Gruşko, "Savaşa iki NATO ülkesi kategorik olarak karşı çıktı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri eylemlerinin 'meşrulaştırılmasına' ihtiyaç duyduğunda - ne kadar çok ülke desteklerse, o kadar meşru görünür - müttefiklerin desteğine başvuruyor veya bunu başarmaya çalışıyorlar, bazen de dizlerinin üstüne çöküyorlar." açıklamalarında bulundu.
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aleksandr gruşko, rus dışişleri, rusya, nato, abd, ortadoğu, irak işgali
aleksandr gruşko, rus dışişleri, rusya, nato, abd, ortadoğu, irak işgali
Rus Dışişleri: ABD eylemlerini 'meşrulaştırmak' için NATO'yu kullanabilir
17:16 04.11.2023 (güncellendi: 17:19 04.11.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko yaptığı açıklamada NATO'nun Ortadoğu'da çatışmalara müdahil olmasının olasılığını Moskova'nın göz önünde bulundurduğunu açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrasya Ekonomik Forumu çerçevesinde Sputnik'e yaptığı açıklamada, Moskova'nın NATO faktörünün ve ittifakın Ortadoğu'daki çatışmaya müdahil olmasının, ABD'nin eylemlerine 'meşruiyet kazandırma' ihtiyacı duyması halinde kendini gösterme olasılığını kabul ettiğini söyledi.
Gruşko açıklamasında, "NATO şu anda bu konuda ön plana çıkmak isteyen bir oyuncu değil. Büyük olasılıkla NATO faktörü, ABD'nin eylemlerini ya da konumunu meşrulaştırmaya ihtiyaç duyması halinde kendini gösterebilir" sözlerine yer verdi.
Gruşko aynı zamanda Rusya ve NATO'nun Ortadoğu ihtilafı da dahil olmak üzere 'hiçbir temaslarının olmadığını' belirtti. Bakan Yardımcısı, "NATO'nun ittifakı küreselleştirmek ve fiili Washington Antlaşması'nın uygulama alanını genişletmek niyetinde olduğunun Moskova için açık olduğunu" vurguladı.
Gruşko Sputnik'e yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:
NATO, Ortadoğulu ortaklarıyla uzun zamandır etkileşim planları geliştirdiler. Ancak bu planların çoğu İsrail ve Arap dünyası arasındaki çelişkiler nedeniyle fiilen engellendi. Elbette bu aşamada, büyük olasılıkla, tüm bunları yeniden canlandırmak için girişimlerde bulunulacak ve zaten birçok ülkede oluşturulan destek noktalarına dayanarak ittifakın bölgedeki konumunu bir şekilde güçlendirmeye çalışılacaktır.
Ortadoğu'daki ana Batı faktörünün ABD olduğunun altını çizen Gruşko, ABD'nin ihtiyaç duyması halinde müttefiklerinden asla izin istemeyeceğini belirtti. Buna örnek olarak Irak'taki savaşı gösteren Gruşko, "Savaşa iki NATO ülkesi kategorik olarak karşı çıktı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri eylemlerinin 'meşrulaştırılmasına' ihtiyaç duyduğunda - ne kadar çok ülke desteklerse, o kadar meşru görünür - müttefiklerin desteğine başvuruyor veya bunu başarmaya çalışıyorlar, bazen de dizlerinin üstüne çöküyorlar." açıklamalarında bulundu.