Bence karar verenler ve NATO askeri stratejistleri Baltık Denizi'nin Rusya'ya kapatılmasının Baltık Denizi'nin herkese kapatılması anlamına geldiğini gayet iyi anlıyorlar. Başka bir şey söylemeyeceğim ama bu dilekler, hayaller kesinlikle temelsizdir ve kim bu hayalleri pratik eylemlerle gerçekleştirmeye çalışırsa, kendileri için yol açabilecekleri tüm olumsuz sonuçların farkına varmalıdırlar.