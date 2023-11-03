https://sputniknews.com.tr/20231103/rusya-disisleri-bakanligi-baltik-asla-natonun-ic-denizi-olmayacak-1077024140.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Baltık asla NATO'nun iç denizi olmayacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Baltık asla NATO'nun iç denizi olmayacak
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO'yu Baltık'ı bir iç deniz haline getirme girişimlerinin sonuçlarının farkına varmaya çağırdı. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T12:39+0300
2023-11-03T12:39+0300
2023-11-03T12:40+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
aleksandr gruşko
baltık denizi
nato
avrasya ekonomik forumu
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko Avrasya Ekonomik Forumu çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO'nun Baltık Denizi'ni ittifakın iç denizi haline getirme girişimlerinin olumsuz sonuçlarının farkına varması gerektiğini söyledi.Gruşko gazetecilere verdiği demeçte, "Öncelikle, Baltık Denizi asla NATO'nun iç denizi haline gelmeyecek. Bunlar hafif politikacılar tarafından kullanılan söylemler" dedi.Gruşko açıklamalarında şu cümlelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231023/rusyadan-natoya-baltik-denizi-uyarisi-1076641612.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, baltık denizi, nato, avrasya ekonomik forumu
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, baltık denizi, nato, avrasya ekonomik forumu
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Baltık asla NATO'nun iç denizi olmayacak
12:39 03.11.2023 (güncellendi: 12:40 03.11.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO'yu Baltık'ı bir iç deniz haline getirme girişimlerinin sonuçlarının farkına varmaya çağırdı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko Avrasya Ekonomik Forumu çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO'nun Baltık Denizi'ni ittifakın iç denizi haline getirme girişimlerinin olumsuz sonuçlarının farkına varması gerektiğini söyledi.
Gruşko gazetecilere verdiği demeçte, "Öncelikle, Baltık Denizi asla NATO'nun iç denizi haline gelmeyecek. Bunlar hafif politikacılar tarafından kullanılan söylemler" dedi.
Gruşko açıklamalarında şu cümlelere yer verdi:
Bence karar verenler ve NATO askeri stratejistleri Baltık Denizi'nin Rusya'ya kapatılmasının Baltık Denizi'nin herkese kapatılması anlamına geldiğini gayet iyi anlıyorlar. Başka bir şey söylemeyeceğim ama bu dilekler, hayaller kesinlikle temelsizdir ve kim bu hayalleri pratik eylemlerle gerçekleştirmeye çalışırsa, kendileri için yol açabilecekleri tüm olumsuz sonuçların farkına varmalıdırlar.