https://sputniknews.com.tr/20231104/moskovada-rusya-sergisi-acildi-89-bolge-temsil-ediliyor--1077060997.html

Moskova'da ‘Rusya’ sergisi açıldı: 89 bölge temsil ediliyor

Moskova'da ‘Rusya’ sergisi açıldı: 89 bölge temsil ediliyor

‘Rusya’ Uluslararası Sergi ve Forumu Moskova'daki VDNKh Fuar Merkezi’nde açıldı. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T15:14+0300

2023-11-04T15:14+0300

2023-11-04T15:16+0300

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Etkinlikte Rusya'nın tüm bölgelerinin yanı sıra çeşitli bakanlıklar ve şirketler başarılarını sunma şansı bulacak. Ziyaretçiler toplamda 131 sergiyi ziyaret edebilecek.Perm standında hareket edebilen ve şarkı söyleyebilen robotu, Kirov standındaki robot dinozoru, Ulyanovsk standındaki uçak modelllerini ve Volgograd standındaki ‘Anavatan’ heykelinin küçük bir kopyasını görebilecek olan ziyaretçiler ayrıca, St. Petersburg standında kentin sanal yolculuğuna çıkabilecek ve Vologda standında Noel Baba’nın turunu dinleyebilecek.Doğal Kaynaklar Bakanlığı geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış kıyafetlerden oluşan bir defile düzenlerken, sosyal paylaşım platformu VK, öğrenciler için bilgi teknolojisi konusunda eğitim, Rosatom ise bir nükleer reaktör kurulumunu sunacak.Sergide 2 binden fazla rehber 12 milyon misafire 30 sergi salonunu gezdirebilecek.Ziyaretçiler VDNKh'nin ana girişinde ‘Rusya'nın Yaşayan Haritası’ enstalasyonunu ve sergi alanlarında Rusya'nın ana başarılarını gösteren boru şeklindeki bir galeriyi de görebilecek.

https://sputniknews.com.tr/20231104/patrusev-bati-rusya-sinirlarinda-sicak-noktalar-yaratmak-istiyor-1077058269.html

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rusya, rusya fuar merkezi, teknoloji, dijital sergi, moskova, federasyon, kafkas, saint petersburg, sibirya