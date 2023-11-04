https://sputniknews.com.tr/20231104/kremlin-hamas-ile-gorusmelerde-ilerleme-kaydedildi-1077069704.html

Kremlin: Hamas ile görüşmelerde ilerleme kaydedildi

Kremlin: Hamas ile görüşmelerde ilerleme kaydedildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hamas'ın esaretindeki Rusların geri dönüşüne ilişkin görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirdi. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

dmitriy peskov

kremlin

rus vatandaşı

hamas

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Federasyonu'nun Hamas'ın elindeki vatandaşlarının geri dönüşü için çalıştığını belirtti.Müzakerelerde belirli bir ilerleme olduğunu kaydeden Peskov, tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz dedi.Rusya vatandaşı olan bu rehinelerin serbest bırakılması yönünde karar alabilecek tek bir tarafın olmamasının durumu daha da karmaşık hale getirdiğini vurgulayan Peskov, bu kararın çeşitli tarafların pozisyonlarının koordinasyonunu gerektirdiğini belirterek diplomatların bu konuda çalışmaya devam ettiğini ifade ettiPeskov, "Rus vatandaşlarının serbest bırakılmasını sağlamak niyetindeyiz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231023/peskov-bidenin-yeni-dunya-duzenine-iliskin-sozlerine-katiliyoruz-ancak-o-duzeni-abd-kuramayacak-1076634882.html

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dmitriy peskov, kremlin, rus vatandaşı, hamas, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu