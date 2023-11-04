https://sputniknews.com.tr/20231104/kremlin-hamas-ile-gorusmelerde-ilerleme-kaydedildi-1077069704.html
Kremlin: Hamas ile görüşmelerde ilerleme kaydedildi
Kremlin: Hamas ile görüşmelerde ilerleme kaydedildi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hamas'ın esaretindeki Rusların geri dönüşüne ilişkin görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirdi. 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T22:23+0300
2023-11-04T22:23+0300
2023-11-04T22:29+0300
israil- filistin çatışması
dmitriy peskov
kremlin
rus vatandaşı
hamas
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Federasyonu'nun Hamas'ın elindeki vatandaşlarının geri dönüşü için çalıştığını belirtti.Müzakerelerde belirli bir ilerleme olduğunu kaydeden Peskov, tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz dedi.Rusya vatandaşı olan bu rehinelerin serbest bırakılması yönünde karar alabilecek tek bir tarafın olmamasının durumu daha da karmaşık hale getirdiğini vurgulayan Peskov, bu kararın çeşitli tarafların pozisyonlarının koordinasyonunu gerektirdiğini belirterek diplomatların bu konuda çalışmaya devam ettiğini ifade ettiPeskov, "Rus vatandaşlarının serbest bırakılmasını sağlamak niyetindeyiz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231023/peskov-bidenin-yeni-dunya-duzenine-iliskin-sozlerine-katiliyoruz-ancak-o-duzeni-abd-kuramayacak-1076634882.html
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dmitriy peskov, kremlin, rus vatandaşı, hamas, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
dmitriy peskov, kremlin, rus vatandaşı, hamas, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
Kremlin: Hamas ile görüşmelerde ilerleme kaydedildi
22:23 04.11.2023 (güncellendi: 22:29 04.11.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hamas'ın esaretindeki Rusların geri dönüşüne ilişkin görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirdi.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Federasyonu'nun Hamas'ın elindeki vatandaşlarının geri dönüşü için çalıştığını belirtti.
Müzakerelerde belirli bir ilerleme olduğunu kaydeden Peskov, tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz dedi.
Rusya vatandaşı olan bu rehinelerin serbest bırakılması yönünde karar alabilecek tek bir tarafın olmamasının durumu daha da karmaşık hale getirdiğini vurgulayan Peskov, bu kararın çeşitli tarafların pozisyonlarının koordinasyonunu gerektirdiğini belirterek diplomatların bu konuda çalışmaya devam ettiğini ifade etti
Peskov, "Rus vatandaşlarının serbest bırakılmasını sağlamak niyetindeyiz" dedi.