https://sputniknews.com.tr/20231104/istanbul-valiliginden-saganak-uyarisi-1077080346.html
İstanbul Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
İstanbul Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T21:41+0300
2023-11-04T21:41+0300
2023-11-04T22:03+0300
türkiye
istanbul
istanbul valiliği
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinde İstanbul'da yerel olarak gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
https://sputniknews.com.tr/20231104/akomdan-uyari-istanbulda-kuvvetli-firtina-ve-dolu-yagisi-1077071073.html
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istanbul, istanbul valiliği, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
istanbul, istanbul valiliği, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
İstanbul Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
21:41 04.11.2023 (güncellendi: 22:03 04.11.2023) Abone ol
İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinde İstanbul'da yerel olarak gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.