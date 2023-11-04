https://sputniknews.com.tr/20231104/istanbul-valiliginden-saganak-uyarisi-1077080346.html

İstanbul Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

İstanbul Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T21:41+0300

2023-11-04T21:41+0300

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türkiye

istanbul

istanbul valiliği

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinde İstanbul'da yerel olarak gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

https://sputniknews.com.tr/20231104/akomdan-uyari-istanbulda-kuvvetli-firtina-ve-dolu-yagisi-1077071073.html

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