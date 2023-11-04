https://sputniknews.com.tr/20231104/akomdan-uyari-istanbulda-kuvvetli-firtina-ve-dolu-yagisi-1077071073.html
AKOM'dan uyarı: İstanbul'da kuvvetli fırtına ve dolu yağışı
AKOM'dan uyarı: İstanbul'da kuvvetli fırtına ve dolu yağışı
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının hızla düşmesinin beklendiğini belirterek, kuvvetli fırtına ve yağış... 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T18:42+0300
2023-11-04T18:42+0300
2023-11-04T18:42+0300
dünya
akom
istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
fırtına
yağış
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İstanbul'da akşam saatlerinde kuvvetli fırtına ve yağış bekleniyor.AKOM'dan "kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı" başlığıyla bir açıklama yayımlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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akom, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), fırtına, yağış
akom, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), fırtına, yağış
AKOM'dan uyarı: İstanbul'da kuvvetli fırtına ve dolu yağışı
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Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının hızla düşmesinin beklendiğini belirterek, kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı yaptı.
İstanbul'da akşam saatlerinde kuvvetli fırtına ve yağış bekleniyor.
AKOM'dan "kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı" başlığıyla bir açıklama yayımlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına ve ilerleyen saatlerde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının yağış ile birlikte hızla (6-10 derece) düşeceği beklenirken yağış anında şimşek, yıldırım ve lokal dolu hadiselerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlarımızın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.