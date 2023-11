https://sputniknews.com.tr/20231104/israil-cumhurbaskani-hertzog-sivillerin-acilarina-ragmen-hamasla-mucadeleyi-surdurecegiz-1077050898.html

İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog: Sivillerin acılarına rağmen Hamas’la mücadeleyi sürdüreceğiz

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze Şeridi’ndeki sivillerin çektiği acılara rağmen Hamas’a karşı mücadeleyi örgüt tamamen yok olana kadar sürdüreceklerini... 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T00:41+0300

2023-11-04T00:41+0300

2023-11-04T00:41+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

isaac herzog

new york times

the new york times (nyt)

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, New York Times için kaleme aldığı yazısında, “Sivillerin çektiği acıları kinik şekilde istismar etmenin ellerimizi bağlayıp Hamas’a zaman kazandıracağını düşünenler yanılıyor” ifadesini kullandı.İsraillilerin ve Filistinlilerin çektiği acıların, Hamas’ın tamamen yok olmasıyla sona ereceğini kaydeden Hertzog, “Kasıtlı olsun ya da olmasın elimizi bağlamaya çalışan herkes, yalnızca İsrail'in savunmasını değil, aynı zamanda bu dehşetlerin yaşanamayacağı bir dünya umudunu da baltalıyor” dedi.

israil

