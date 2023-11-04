https://sputniknews.com.tr/20231104/eski-abdli-senator-filistin-israil-catismasi-demokratlari-boldu-1077062288.html
Eski ABD'li Senatör: Filistin-İsrail çatışması Demokratları böldü
Eski ABD'li Senatör: Filistin-İsrail çatışması Demokratları böldü
ABD'nin Virginia eyaletinin eski senatörü Black, Filistin-İsrail çatışmasının Demokratlar arasında bölünmeye yol açtığını ve Biden'ı zor bir ikilemle karşı... 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T16:46+0300
2023-11-04T16:46+0300
2023-11-04T16:46+0300
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ABD'nin Virginia eyaletinin eski senatörü Richard Black Sputnik'e yaptığı açıklamada, Hamas hareketinin saldırıları ve İsrail'in buna verdiği yanıtın ABD Demokrat Partisi'nde bir bölünmeye yol açtığını ve ülkenin Başkanı Joe Biden'ı zor bir ikilemle karşı karşıya bıraktığını söyledi.Ortadoğu'daki güncel olayları yorumlayan Black, "Gazze Şeridi'ndeki şiddet ABD Demokrat Partisi'ni böldü ve Joe Biden'ı tatsız bir ikilemle karşı karşıya bıraktı" dedi. Yahudi toplumu temsilcilerinin katkılarının 'ABD Demokrat Partisi'ne yapılan tüm bağışların yarısından fazlasını' oluşturduğunu ve Biden'ın Gazze Şeridi'ne sınırsız İsrail saldırılarını onaylamaması halinde seçim kampanyası için gerekli fonları kaybedeceğini açıkladı.Black aynı zamanda ABD vatandaşlarının çoğunun İsrail'in Hamas saldırılarına misilleme yapma hakkı olduğuna inandığını da ekleyere bu konudaki kilit sorunun İsrail'in karşılık verirken ne kadar ileri gidebileceği olduğunu vurguladı.'Biden'ın İsrail politikası ona başkanlık zaferine mal olabilir'Richard Black yaptığı açıklamada, Filistin-İsrail çatışmasını tırmandırma politikasının 2024'teki başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı Joe Biden'ın kaybetmesine neden olabileceğini söyledi.ABD liderinin İsrail ve Gazze Şeridi'ndeki olaylarla ilgili tutumunu yorumlayan Black, "Başkan Biden'ın Arapların acılarını görmezden gelmesi ona başkanlığa mal olabilir" dedi.ABD'nin Michigan eyaletindeki Müslümanların Biden'a şimdiden sırtını döndüğünü ve bu durumun Biden'ın seçim yenilgisinin nedeni olabileceğini vurgulayan Black, "Eğer Biden Michigan'ı kaybederse, seçimi de kaybedebilir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231101/bidenin-israil-ve-ukraynaya-yardim-plani-kongredeki-cumhuriyetcileri-boldu-1076974848.html
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richard black, abd, demokratlar, joe biden, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas
richard black, abd, demokratlar, joe biden, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas
Eski ABD'li Senatör: Filistin-İsrail çatışması Demokratları böldü
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ABD'nin Virginia eyaletinin eski senatörü Black, Filistin-İsrail çatışmasının Demokratlar arasında bölünmeye yol açtığını ve Biden'ı zor bir ikilemle karşı karşı bıraktığını açıkladı.
ABD'nin Virginia eyaletinin eski senatörü Richard Black Sputnik'e yaptığı açıklamada, Hamas hareketinin saldırıları ve İsrail'in buna verdiği yanıtın ABD Demokrat Partisi'nde bir bölünmeye yol açtığını ve ülkenin Başkanı Joe Biden'ı zor bir ikilemle karşı karşıya bıraktığını söyledi.
Ortadoğu'daki güncel olayları yorumlayan Black, "Gazze Şeridi'ndeki şiddet ABD Demokrat Partisi'ni böldü ve Joe Biden'ı tatsız bir ikilemle karşı karşıya bıraktı" dedi. Yahudi toplumu temsilcilerinin katkılarının 'ABD Demokrat Partisi'ne yapılan tüm bağışların yarısından fazlasını' oluşturduğunu ve Biden'ın Gazze Şeridi'ne sınırsız İsrail saldırılarını onaylamaması halinde seçim kampanyası için gerekli fonları kaybedeceğini açıkladı.
Black aynı zamanda ABD vatandaşlarının çoğunun İsrail'in Hamas saldırılarına misilleme yapma hakkı olduğuna inandığını da ekleyere bu konudaki kilit sorunun İsrail'in karşılık verirken ne kadar ileri gidebileceği olduğunu vurguladı.
'Biden'ın İsrail politikası ona başkanlık zaferine mal olabilir'
Richard Black yaptığı açıklamada, Filistin-İsrail çatışmasını tırmandırma politikasının 2024'teki başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı Joe Biden'ın kaybetmesine neden olabileceğini söyledi.
ABD liderinin İsrail ve Gazze Şeridi'ndeki olaylarla ilgili tutumunu yorumlayan Black, "Başkan Biden'ın Arapların acılarını görmezden gelmesi ona başkanlığa mal olabilir" dedi.
ABD'nin Michigan eyaletindeki Müslümanların Biden'a şimdiden sırtını döndüğünü ve bu durumun Biden'ın seçim yenilgisinin nedeni olabileceğini vurgulayan Black, "Eğer Biden Michigan'ı kaybederse, seçimi de kaybedebilir" dedi.