https://sputniknews.com.tr/20231104/dilan-polat-ifadesi-alinirken-fenalasti-1077083416.html

Dilan Polat ifadesi alınırken fenalaştı

Dilan Polat ifadesi alınırken fenalaştı

Dilan Polat’ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli Sulh Ceza Hakimliği'nde sevk edildi. Dilan Polat ifade verdiği esnada baygınlık geçirdi. Dilan Polat’ın... 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T23:56+0300

2023-11-04T23:56+0300

2023-11-04T23:56+0300

türkiye

dilan polat

sulh ceza hakimliği

engin polat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077063689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f12099e1ccfeff2588e4feb9245beeb.jpg

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı. Dilan Polat ve Engin Polat’ında aralarında bulunduğu 24 şüpheliden 18’i Anadolu Adalet Saray’ına getirildi. Dilan Polat, Engin Polat, Sinem Sıla Doğu ve Sezgin Polat’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle, 2 şüpheli ise adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.Dilan Polat ifade sırasında baygınlık geçirdiSulh Ceza Hakimliğinde ifade verdiği sırada fenalaşan Dilan Polat baygınlık geçirdi. Dilan Polat hava almak için koridora çıkartıldı. Polat’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, 7 şüphelinin ifadesi tamamlanırken Engin Polat’ın ifade işlemine devam ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231104/dilan-polat-ve-engin-polat-icin-tutuklama-talebi-1077063420.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dilan polat, sulh ceza hakimliği, engin polat