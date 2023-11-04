https://sputniknews.com.tr/20231104/dilan-polat-ve-engin-polat-icin-tutuklama-talebi-1077063420.html

Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi

Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi

Dilan Polat ile Engin Polat soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklama, 2'si de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk... 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T16:37+0300

2023-11-04T16:37+0300

2023-11-04T16:56+0300

türkiye

dilan polat

engin polat

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.Dün akşam saat 17.20'de ifade alma işlemleri başlayan DilanPolat ve Engin Polat çiftinin işlemleri saat 23.45'de tamamlandı. 4 gün süren emniyetteki işlemlerinin ardından Dilan Polat ve Engin Polat’ında aralarında bulunduğu 24 şüpheliden 18’i Anadolu Adalet Saray’ına getirildi.İfade işlemleri için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talebiÖte yandan, ifade işlemleri sırasında kadın bir şüpheli fenalaşarak baygınlık geçirdi. Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu ve Sezgin Polat, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘vergi usul kanununa muhalefet’, ‘yasadışı bahis’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından tutuklama talebiyle sevk edildi.Avukat Ahmet Gün, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘vergi usul kanununa muhalefet’ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından ve Alper Kürşat Polat ve Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ ve ‘vergi usul kanununa muhalefet’ suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.İlk ifadeleri ortaya çıktıİstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın emniyetteki ifadelerine ulaşıldı.Dilan Polat ifadesinde, şirketlerin işleyişiyle eşi ve muhasebecinin ilgilendiğini, aylık gelirinin 150-200 bin lira olduğunu, çocukların okulu için adres değişikliği yaptıklarını söylediği ancak başka bir okula nakil yapılmadığının sorulması üzerine sessiz kaldığı öğrenildi.Ağlayarak ifade veren Dilan Polat'ın, beyan ettiği aylık gelirle sahip oldukları mal varlıklarını nasıl elde ettiklerine yönelik soruya da cevap veremediği bilgisine ulaşıldı.Engin Polat ise ifadesinde, para aklamadıklarını, yolsuzluk yapmadıklarını iddia ederek, elde edilen tüm gelirlerin ticari ilişkiler sayesinde olduğunu, daha önce şirket açtığını, iflas ettiğini ancak tekrar başladığı işlerde başarılı olduğunu söylediği belirtildi. Polat'ın da beyan ettiği 150-200 bin liralık aylık kazançla mal varlığını nasıl elde ettiği sorusuna cevap vermediği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20231104/dilan-polat-ve-engin-polatin-ilk-ifadeleri-ortaya-cikti-1077054624.html

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dilan polat, engin polat