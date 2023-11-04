https://sputniknews.com.tr/20231104/cumhurbaskani-erdogan-rizenin-guneysu-ilcesinde-vatandaslara-hitap-ediyor-1077078800.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T20:31+0300
2023-11-04T20:31+0300
2023-11-04T20:31+0300
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor