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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T20:31+0300
2023-11-04T20:31+0300
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor

20:31 04.11.2023
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor
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