Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'nın batarya üssü haline geleceğiz
17:05 04.11.2023 (güncellendi: 17:28 04.11.2023)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de, Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elektrikli araç bataryasında 70 gigavatsaatlik bir üretim kapasitesine şimdiden ulaşmış bir ülke olarak en geç 2030 yılında Avrupa'nın batarya üretim üssü konumuna gelmekte kararlıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de, Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Otomotiv üretiminde dünya sıralamasında beş yılda, 15'inci sıradan 13'üncü sıraya yükselmiş olmamız, doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor.
Amacımız ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretiminde dünyanın önde gelen oyuncularından bir haline getirmektir.
Ülkemizin kronik sorunlarının başında gelen cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmüş olacağız.
Elektrikli araç bataryasında 70 gigavatsaatlik bir üretim kapasitesine şimdiden ulaşmış bir ülke olarak en geç 2030 yılında Avrupa'nın batarya üretim üssü konumuna gelmekte kararlıyız