https://sputniknews.com.tr/20231104/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1077064072.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'nın batarya üssü haline geleceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'nın batarya üssü haline geleceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elektrikli araç bataryasında 70 gigavatsaatlik bir üretim kapasitesine şimdiden ulaşmış bir ülke olarak en geç 2030... 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T17:05+0300

2023-11-04T17:05+0300

2023-11-04T17:28+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

otomotiv

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de, Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, otomotiv