https://sputniknews.com.tr/20231104/canakkalede-orman-yangini-alevler-hizla-buyuyor-1077062904.html
Çanakkale'de orman yangını: Bir köy boşaltıldı
Çanakkale'de orman yangını: Bir köy boşaltıldı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T16:10+0300
2023-11-04T16:10+0300
2023-11-04T16:13+0300
türkiye
çanakkale valiliği
çanakkale
orman yangını
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Ilgardere mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Bunun üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler yönlendirildi.Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.'Yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef hızla büyüyor'Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile Pazarlı köyüne gelerek söndürme çalışmasına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.Vali Aktaş, gazetecilere, ilde görevli ekiplerin müdahaleyi sürdürdüğünü, komşu illerden istenen takviye ekiplerin bölgeye yaklaştığını söyledi.Orman Bölge Müdürlüğünün personeli, iş makineleri ve arazözleriyle, tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirten Aktaş, şöyle konuştu:"Yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef hızla büyüyor. Rüzgar çok şiddetli, önlemeye çalışıyoruz. Sizin aracılığınızla vatandaşlarımızı uyarıyoruz, teyakkuzda olmalarını istiyoruz. Boşaltılan tek köy var. Pazarlı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Jandarmamız da bölgede, çevrede güvenlik önlemi alıyor. İnşallah kısa sürede durdurmayı başarırız."
https://sputniknews.com.tr/20231104/canakkale-bogazi-cift-yonlu-transit-gecislere-kapatildi-1077062567.html
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çanakkale valiliği, çanakkale, orman yangını
çanakkale valiliği, çanakkale, orman yangını
Çanakkale'de orman yangını: Bir köy boşaltıldı
16:10 04.11.2023 (güncellendi: 16:13 04.11.2023) Abone ol
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Ilgardere mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bunun üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
'Yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef hızla büyüyor'
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile Pazarlı köyüne gelerek söndürme çalışmasına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Vali Aktaş, gazetecilere, ilde görevli ekiplerin müdahaleyi sürdürdüğünü, komşu illerden istenen takviye ekiplerin bölgeye yaklaştığını söyledi.
Orman Bölge Müdürlüğünün personeli, iş makineleri ve arazözleriyle, tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirten Aktaş, şöyle konuştu:
"Yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef hızla büyüyor. Rüzgar çok şiddetli, önlemeye çalışıyoruz. Sizin aracılığınızla vatandaşlarımızı uyarıyoruz, teyakkuzda olmalarını istiyoruz. Boşaltılan tek köy var. Pazarlı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Jandarmamız da bölgede, çevrede güvenlik önlemi alıyor. İnşallah kısa sürede durdurmayı başarırız."