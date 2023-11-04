https://sputniknews.com.tr/20231104/canakkale-bogazi-cift-yonlu-transit-gecislere-kapatildi-1077062567.html

Çanakkale Boğazı çift yönlü transit geçişlere kapatıldı

Çanakkale Boğazı çift yönlü transit geçişlere kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda hava şartları nedeniyle geçici olarak çift yönlü olarak geçişler askıya alındı. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T16:04+0300

2023-11-04T16:04+0300

2023-11-04T16:04+0300

türkiye

çanakkale

çanakkale boğazı

gemi

geçiş

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Çanakkale'de zaman zaman şiddetini artıran fırtına dolayısıyla boğaz trafiğine ilişkin tedbir alındı.Olumsuz hava koşulları ve yoğun akıntı nedeniyle kuzey ve güney yönlerden boğaz transit geçişlere kapatılarak geçiş yapacak gemilerin kaptanlarına telsizle bilgi verildi.Kent merkezindeki bir çay bahçesinde yer alan bir ağaç, fırtına nedeniyle devrildi. Çanakkale Belediyesine bağlı ekipler, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.Lapseki ilçesinde de bir ağacın devrilmesi sonucu feribot iskelesi yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Ağaç, belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230928/meteorolojiden-istanbul-dahil-bircok-il-icin-sari-alarm-akom-da-uyardi-kuvvetli-olacak-1075824456.html

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