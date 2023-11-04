https://sputniknews.com.tr/20231104/bursa-istanbul-deniz-otobusu-hattinda-6-sefer-iptal-edildi-1077057247.html
Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 6 sefer iptal edildi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 6 sefer iptal edildi
Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri yapılamıyor. 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T12:56+0300
2023-11-04T12:56+0300
2023-11-04T12:56+0300
türkiye
deniz otobüsü
bursa
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103963/30/1039633083_0:72:1600:972_1920x0_80_0_0_615af090025bad155df6702f45cb1c6f.jpg
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri yapılamıyor.Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinden (BUDO) yapılan açıklamaya göre, saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.BUDO'nun saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.
https://sputniknews.com.tr/20231104/saat-vererek-uyardi-meteorolojiden-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-sari-ve-turuncu-alarm-1077052898.html
türkiye
bursa
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103963/30/1039633083_106:0:1495:1042_1920x0_80_0_0_d48db3f713d97097cf7de9a5fc2ac916.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deniz otobüsü, bursa, istanbul
deniz otobüsü, bursa, istanbul
Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 6 sefer iptal edildi
Abone ol
Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri yapılamıyor.
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri yapılamıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinden (BUDO) yapılan açıklamaya göre, saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
BUDO'nun saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.