https://sputniknews.com.tr/20231104/bursa-istanbul-deniz-otobusu-hattinda-6-sefer-iptal-edildi-1077057247.html

Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 6 sefer iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 6 sefer iptal edildi

Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri yapılamıyor. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T12:56+0300

2023-11-04T12:56+0300

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türkiye

deniz otobüsü

bursa

istanbul

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Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri yapılamıyor.Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinden (BUDO) yapılan açıklamaya göre, saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.BUDO'nun saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

https://sputniknews.com.tr/20231104/saat-vererek-uyardi-meteorolojiden-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-sari-ve-turuncu-alarm-1077052898.html

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deniz otobüsü, bursa, istanbul