https://sputniknews.com.tr/20231104/avusturya-disisleri-bakani-goc-sorunu-avrupada-hukumetlerin-cokmesine-yol-acabilir-1077081338.html

Avusturya Dışişleri Bakanı: Göç sorunu Avrupa'da hükümetlerin çökmesine yol açabilir

Avusturya Dışişleri Bakanı: Göç sorunu Avrupa'da hükümetlerin çökmesine yol açabilir

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, mevcut göç sorununun AVrupa'da hükümetleri düşürebileceğini vurguladı. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T23:27+0300

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2023-11-04T23:27+0300

dünya

alexander schallenberg

avusturya

mülteci krizi

avrupa birliği

almanya

isviçre

norveç

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Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg yaptığı açıklamada, Avrupa'da göç sorununun hükümetleri düşürebileceğini belirterek Avusturya'nın şu anda Avrupa'da kişi başına en yüksek göç yüküne sahip olduğunu söyledi.Schallenberg, "Açık olan bir şey var ki, göç baskısı önümüzdeki yıllarda da azalmayacak. Göç, hükümetleri düşürebilecek bir sorundur" dedi.Almanya'nın yasadışı göçle mücadele tedbirlerini de tartışması gerektiğini belirten Schallenberg, sınır dışı meselesinin Avrupa Birliği'nin iltica sisteminin 'aşil topuğu' olduğunu sözlerine ekledi.Schallenberg, bu sorunla başa çıkmak için Avrupa ülkelerinin göçmenlerin geldiği ülkelere çok daha fazla baskı yapması ve Avrupa Birliği'nin etkisini kullanması gerektiğini söyledi.Schallenberg açıklamasında ayrıca şunları söyledi:Avrupa Birliği İltica Ajansı tarafından Ekim ayında yayınlanan bir raporda, bu yılın başından bu yana AB ülkeleri, İsviçre ve Norveç'te 800 binden fazla iltica başvurusu yapıldığı ve toplam başvuru sayısının 2016'dan bu yana ilk kez yıl sonuna kadar 1 milyonu aşabileceği vurgulandı..

https://sputniknews.com.tr/20230926/almanya-multecilere-ayirdigi-butcede-kesintiye-gidecek-1075764592.html

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avrupa birliği

almanya

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alexander schallenberg, avusturya, mülteci krizi, avrupa birliği, almanya, isviçre, norveç