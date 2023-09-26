https://sputniknews.com.tr/20230926/almanya-multecilere-ayirdigi-butcede-kesintiye-gidecek-1075764592.html
Almanya, mültecilere ayırdığı bütçede kesintiye gidecek
Almanya, mültecilere ayırdığı bütçede kesintiye gidecek
Yaptırımlar kapsamında ucuz Rus enerji kaynaklarının reddedilmesi sonrası enflasyon oranlarında 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaşılan... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T10:27+0300
2023-09-26T10:27+0300
2023-09-26T10:27+0300
dünya
almanya
mülteci
mülteci sorunu
sığınmacı krizi
rusya
enflasyon
bütçe
ekonomi
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Alman hükümeti gelecek yıl mültecilerin kabulü ve entegrasyonu için federal eyaletlere ayrılan fonların yarıdan fazlasını azaltmayı planlıyor.Alman basınının iki hükümet kaynağına dayandırdığı haberinde, ülkenin yıllarca süren sığınmacılar için sunduğu harcamalarının ardından yükselen enflasyona karşı bütçe kesintisi önlemlerinin bir parçası olarak önümüzdeki yıl mültecilere yaptığı harcamalarda büyük kesintiye gideceği ve mülteciler için eyaletlere ayrılan bütçenin yarıya indirilmesinin planlandığı belirtildi.Berlin, federal eyaletlere hükümetin 2024 yılında mülteciler için maksimum 1.7 milyar euro tahsis etmeyi planladığını kaydedilirken, bu rakamın bu yıl 3.75 milyar euro olduğu hatırlatıldı.Daha önce Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkedeki pek çok belediyenin artık Almanya'ya gelen göçmenlere barınak sağlayamadığını söylemişti.Alman ekonomisi resesyondaAlman ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.3 daralarak, teknik olarak resesyona girmişti.Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0.5 daralmıştı.Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve yüksek enflasyon nedeniyle iç talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.Bununla birlikte daha önce geleneksel olarak Rusya’dan sağladığı ucuz doğal gaza sırtını dönen Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yalnızca yüzde 0.4'lük büyüme bekliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230914/almanya-italyadan-gonullu-multeci-alma-anlasmasini-askiya-aldi-1075482366.html
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almanya, mülteci, mülteci sorunu, sığınmacı krizi, rusya, enflasyon, bütçe, ekonomi
almanya, mülteci, mülteci sorunu, sığınmacı krizi, rusya, enflasyon, bütçe, ekonomi
Almanya, mültecilere ayırdığı bütçede kesintiye gidecek
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Yaptırımlar kapsamında ucuz Rus enerji kaynaklarının reddedilmesi sonrası enflasyon oranlarında 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaşılan Almanya'da, mültecilere ayrılan bütçede yarıdan fazla kesintiye gidilecek.
Alman hükümeti gelecek yıl mültecilerin kabulü ve entegrasyonu için federal eyaletlere ayrılan fonların yarıdan fazlasını azaltmayı planlıyor.
Alman basınının iki hükümet kaynağına dayandırdığı haberinde, ülkenin yıllarca süren sığınmacılar için sunduğu harcamalarının ardından yükselen enflasyona karşı bütçe kesintisi önlemlerinin bir parçası olarak önümüzdeki yıl mültecilere yaptığı harcamalarda büyük kesintiye gideceği ve mülteciler için eyaletlere ayrılan bütçenin yarıya indirilmesinin planlandığı belirtildi.
Berlin, federal eyaletlere hükümetin 2024 yılında mülteciler için maksimum 1.7 milyar euro tahsis etmeyi planladığını kaydedilirken, bu rakamın bu yıl 3.75 milyar euro olduğu hatırlatıldı.
Daha önce Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkedeki pek çok belediyenin artık Almanya'ya gelen göçmenlere barınak sağlayamadığını söylemişti.
Alman ekonomisi resesyonda
Alman ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.3 daralarak, teknik olarak resesyona girmişti.
Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0.5 daralmıştı.
Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve yüksek enflasyon nedeniyle iç talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.
Bununla birlikte daha önce geleneksel olarak Rusya’dan sağladığı ucuz doğal gaza sırtını dönen Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yalnızca yüzde 0.4'lük büyüme bekliyor.