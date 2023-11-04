https://sputniknews.com.tr/20231104/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1077053845.html

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

ege denizi

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 47,99 kilometre açıklarında saat 02.50'de meydana gelen depremin, 15.73 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20231103/afad-duyurdu-akdenizde-deprem-1077019667.html

türkiye

ege denizi

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