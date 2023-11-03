https://sputniknews.com.tr/20231103/afad-duyurdu-akdenizde-deprem-1077019667.html
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
AFAD, Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T07:08+0300
2023-11-03T07:08+0300
2023-11-03T07:15+0300
türkiye
afad
deprem
akdeniz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de saat 06.55'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Muğla açıklarında meydana depremin derinliği 11.22 kilometre olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231103/japon-deprem-uzmani-illeri-tek-tek-saydi-marmarayi-cok-kotu-bekliyor-dedi-ve-79-uyarisi-yapti-1077019521.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_37177b914791aa72cb24e5dcad8f8178.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
muğla son dakika deprem, son depremler, son dakika son depremler, afad son depremler, akdeniz deprem, datça deprem, deprem akdeniz, deprem mi oldu
muğla son dakika deprem, son depremler, son dakika son depremler, afad son depremler, akdeniz deprem, datça deprem, deprem akdeniz, deprem mi oldu
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
07:08 03.11.2023 (güncellendi: 07:15 03.11.2023) Abone ol
AFAD, Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de saat 06.55'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Muğla açıklarında meydana depremin derinliği 11.22 kilometre olarak ölçüldü.