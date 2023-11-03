https://sputniknews.com.tr/20231103/japon-deprem-uzmani-illeri-tek-tek-saydi-marmarayi-cok-kotu-bekliyor-dedi-ve-79-uyarisi-yapti-1077019521.html

Japon deprem uzmanı illeri tek tek saydı: Marmara'yı 'çok kötü bekliyor' dedi ve 7.9 uyarısı yaptı

Japon deprem uzmanı illeri tek tek saydı: Marmara'yı 'çok kötü bekliyor' dedi ve 7.9 uyarısı yaptı

Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, deprem beklenen illeri sıraları. Moriwaki'ye göre, Bingöl, Karlıova, Bitlis, Muş, Marmara ve... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T07:02+0300

2023-11-03T07:02+0300

2023-11-03T07:02+0300

türkiye

deprem

marmara denizi

yoshinori moriwaki

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Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Adıyaman'da Türkiye'yi bekleyen deprem tehlikesine ilişkin uyarılarda bulundu. Marmara Bölgesi'ni çok ciddi bir depremin beklediğini ve olacak olan depremin 7.9 ve olabileceğini söyledi.Marmara Bölgesi'ni bekleyen depremle ilgili açıklamalarda bulunan Moriwaki, “Özellikle Doğu Anadolu Fay Hattı uzun zamandır kırılmıyordu. Elazığ depreminden sonra Kahramanmaraş, Adıyaman’da dahil olmak üzere bu bölgede deprem oldu. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay’da artık 7.7 ve 7.6 şiddetinde deprem oldu ve bu bölgelerde yaklaşık 2 sene boyunca artçı depremler devam edecek. Ama bu bölgede yine aynı depremi beklemiyoruz. İleri de nerede olur diye sorarsanız da Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Hatay’dan sonra denizin içerisinde Kıbrıs’ta dahil bu Güney tarafta olur. Bingöl, Karlıova, Bitlis, Muş bu bölgeler, Marmara ve İzmir’de deprem olabilir diye düşünüyoruz. Zaten Türkiye ve Japonya aynı, her yerde deprem olabilir. Türkiye’nin şimdiye kadar enerji biriktirdiğini biliyoruz daha bu enerji kırılmadı ve depremler devam edebilir. Buna her zaman hazır olmak lazım. Marmara Bölgesi tamamen İzmir’den sonra deniz içerisinde fay kırılırsa 7.7 ve 7.9’a kadar gelebilir. Başlangıçlar yumuşak zeminde oluşuyor, bina temellerinin iyi olması lazım. Zeminde iyileşme yaptıktan sonra bina yapmak lazım. Hatay’da yeni binalarda çöktü. Bunun nedeni ise zeminin tam iyileştirilmeden bina yapılmasından kaynaklı. Bina güçlü ama zemin sağlam değil. Tünel kalıp yada forekazık yapmak lazım. Zemin kötüyse 2000’den sonraki bina mı, binanın yapımına izin var mı, yok mu bunlara da bakmak lazım. Maalesef Türkiye’de izinsiz bina çok var" dedi.'2-3 kat fazla can kaybı Marmara Bölgesi'nde yaşanabilir'6 Şubat depreminin yaşandığını bölgelerde yeni bir büyük deprem beklemediklerini ancak Marmara Bölgesi'ne dikkat edilmesi gerektiğini de vurgulayan Japon deprem uzmanı, "6 Şubat depreminin yaşandığı bölgede artık artçı depremler dışında depremin olacağını sanmıyorum. 6 Şubat depreminin 2-3 kat fazla can kaybı Marmara Bölgesi'nde yaşanabilir. Çok çok kötü bir hale gelebilir çünkü orada insan nüfusu daha çok. Maalesef ki Marmara’yı çok kötü bir deprem bekliyor” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231031/kahramanmaras-depreminde-bin-400-kisinin-hayatini-kaybettigi-ebrar-sitesinin-guvenlik-raporu-cikti-1076939336.html

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deprem, marmara denizi, yoshinori moriwaki