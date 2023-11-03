https://sputniknews.com.tr/20231103/yeniden-degerleme-orani-belli-oldu-trafik-cezasi-mtv-ve-harclar-ne-kadar-olacak-1077024708.html
Yeniden değerleme oranı belli oldu: Trafik cezası, MTV ve harçlara ne kadar zam olacak?
Yeniden değerleme oranı belli oldu: Trafik cezası, MTV ve harçlara ne kadar zam olacak?
Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 58.46 oldu. Bu oran, 2024 yılı başında vergi, harç ve cezalara... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T11:06+0300
2023-11-03T11:06+0300
2023-11-03T11:12+0300
ekonomi
mtv
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
ceza
harç
vergi
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 2024 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre, 2024 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak gerçekleşti. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak. Yeniden değerleme oranı olarak, ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor.Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından olası bazı harç ve cezaları paylaştı. Bingöl şunları kaydetti:"2023 yılı Yeniden Değerleme Oranı yüzde 58.46 olmuştur. Böylece önümüzdeki yıl; yurtdışından şahsi kullanım için getirilen cep telefonlarında harç tutarı 20 bin liradan 31 bin 692 liraya,Bir otomobil için araç muayene ücreti bin 149.60 liradan bin 821.66 liraya,En düşük radar cezası 951 liradan bin 506.95 liraya yükselecektir."
https://sputniknews.com.tr/20231103/kritik-veri-netlesti-emekli-maaslarina-zam-ve-kira-artis-orani-belli-oldu-1077023461.html
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mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), ceza, harç, vergi
mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), ceza, harç, vergi
Yeniden değerleme oranı belli oldu: Trafik cezası, MTV ve harçlara ne kadar zam olacak?
11:06 03.11.2023 (güncellendi: 11:12 03.11.2023) Abone ol
Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 58.46 oldu. Bu oran, 2024 yılı başında vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı için belirleyici olacak. Peki, vergi, harç ve cezalar ne kadar artacak?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 2024 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu.
Buna göre, 2024 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak gerçekleşti. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak. Yeniden değerleme oranı olarak, ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor.
Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından olası bazı harç ve cezaları paylaştı. Bingöl şunları kaydetti:
"2023 yılı Yeniden Değerleme Oranı yüzde 58.46 olmuştur. Böylece önümüzdeki yıl; yurtdışından şahsi kullanım için getirilen cep telefonlarında harç tutarı 20 bin liradan 31 bin 692 liraya,
Bir otomobil için araç muayene ücreti bin 149.60 liradan bin 821.66 liraya,
En düşük radar cezası 951 liradan bin 506.95 liraya yükselecektir."