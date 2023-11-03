https://sputniknews.com.tr/20231103/unver-sel-bati-uyum-ve-cozum-konusunda-oldukca-isteksiz-1077028403.html

Ünver Sel: Batı, uyum ve çözüm konusunda oldukça isteksiz

Ünver Sel: Batı, uyum ve çözüm konusunda oldukça isteksiz

Rusya’da düzenlenen Yalta Uluslararası Ekonomi Forumu ve Uluslararası Kırım Dostları Forumu’na Türkiye’den katılan Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T12:15+0300

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türkiye

ünver sel

kırım kalkınma vakfı

türk kırım kalkınma vakfı

rusya

abd

ukrayna

nato

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Yalta Uluslararası Ekonomi Forumu ve Uluslararası Kırım Dostları Forumu; 23-24 Ekim 2023 tarihlerinde Moskova'da düzenlendi. Forumun açılış konuşmalarını Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Kırım Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi ve Kırım Cumhuriyeti Başkan Vekili Georgy Muradov ve Kırım Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov yaptı.Uluslararası Yalta Forumu’na Türkiye’den Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel öncülüğünde 10 kişi katıldı. Forum hakkında bilgi veren Sel “50'den fazla ülkeden temsilci, Rusya'nın başkentinde bir araya gelerek, günümüzde küresel çapta meydana gelen mücadelede Rusya Federasyonu ile olan dayanışmaları ve destekleriyle Nazizme ve sömürgeciliğe karşı olduklarını belirttiler” dedi.Forum’da “Anlaşmazlıkların Çözümü İçin Diyalog ve Diplomasi” bölümünde konuşma yapan Ünver Sel “Kırım’ın ve Rusya’nın yurt dışı vatandaşları ve vatandaşı konumunda bulunan yurttaşları için ‘Diaspora Bakanlığı’ kurulmalıdır. Bu konu, Kırım ve Rusya’nın çok uluslu, çok dinli, çok mezhepli ve çok kültürlü insan gücünün diyalog ve diplomaside aktif bir şekilde rol alması ve örgütlenmesini sağlayacaktır. Geçmişte önce Almanya ve sonra ABD’nin Rusya’yı bölmek ve dağıtmak için yönlendirdiği Rusya diasporasını; bugün tersine Rusya’nın kendi iç ve dış bütünlüğü ile emperyal politikalara karşı yeniden inşa etmesi uygun olacaktır” dedi.Forum’da alınan kararlar hakkında da bilgi veren Sel “ABD'nin bir zamanlar tartışmasız tek kutuplu hegemonyasının azaldığı görüldü. Batı bu modası geçmiş yöntemlerle küresel çaptaki kontrolünü kaybetti. NATO blokunun Ukrayna aracılığıyla Rusya'ya karşı yürüttüğü askeri, siyasi ve ekonomik hamlelerin yanı sıra küresel ölçekte Rus dili ve kültürüne karşı uygulanan kısıtlamalar; dünya genelindeki gerilimin tırmanmasına sebep olmaktan başka bir sonuç getirmedi. Şiddet ve kanlı olayların artmasına sebep olan Filistin'deki çatışmalarda bunu net bir şekilde görüyoruz. Küresel toplumun önemli bir kısmını oluşturan Batılılar, uyum ve çözüm konusunda oldukça isteksizler. Washington ve NATO blokunun savunduğu politikalar, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara karşı küresel çapta politikalar değerlendirilmelidir. Kararları forumun sonuç bildirgesinde yer aldı” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231022/herson-valisi-hava-savunmasi-kirim-yonunde-ucan-3-ukrayna-fuzesini-dusurdu-1076610247.html

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ünver sel, kırım kalkınma vakfı, türk kırım kalkınma vakfı, rusya, abd, ukrayna, nato