https://sputniknews.com.tr/20231022/herson-valisi-hava-savunmasi-kirim-yonunde-ucan-3-ukrayna-fuzesini-dusurdu-1076610247.html
Herson Valisi: Hava savunması Kırım yönünde uçan 3 Ukrayna füzesini düşürdü
Herson Valisi: Hava savunması Kırım yönünde uçan 3 Ukrayna füzesini düşürdü
Herson Valisi Vladimir Saldo, Kırım yönünde uçan 3 Ukrayna füzesinin Herson bölgesinde düşürüldüğünü duyurdu. 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T19:08+0300
2023-10-22T19:08+0300
2023-10-22T19:08+0300
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herson
hava savunma sistemi
s-400 hava savunma sistemleri
hava savunma bataryası
ukrayna
kırım
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Herson Valisi Saldo, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Herson bölgesindeki hava savunma sistemlerinin Kırım yönünde uçan 3 Ukrayna füzesini düşürdüğünü belirtti.Saldo, “Herson bölgesinin Geniçesk ilçesi üzerinde 16.45'ten 17.30'a kadar Kırım'a doğru uçan üç düşman füzesi düşürüldü. Kiev rejiminin teröristlerinin provokasyonu engellendi” ifadelerini kullandı.Daha önce Sivastopol kentinde hava saldırısı alarmı çaldığı, ayrıca Kırım Köprüsü'nün geçici olarak trafiğe kapatıldığı duyurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231013/kirgiz-lider-caparov-rusyayla-ortak-hava-savunma-sistemi-kurulmasini-ongoren-anlasmayi-onayladi-1076279794.html
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herson, hava savunma sistemi, s-400 hava savunma sistemleri, hava savunma bataryası, ukrayna, kırım
herson, hava savunma sistemi, s-400 hava savunma sistemleri, hava savunma bataryası, ukrayna, kırım
Herson Valisi: Hava savunması Kırım yönünde uçan 3 Ukrayna füzesini düşürdü
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Herson Valisi Vladimir Saldo, Kırım yönünde uçan 3 Ukrayna füzesinin Herson bölgesinde düşürüldüğünü duyurdu.
Herson Valisi Saldo, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Herson bölgesindeki hava savunma sistemlerinin Kırım yönünde uçan 3 Ukrayna füzesini düşürdüğünü belirtti.
Saldo, “Herson bölgesinin Geniçesk ilçesi üzerinde 16.45'ten 17.30'a kadar Kırım'a doğru uçan üç düşman füzesi düşürüldü. Kiev rejiminin teröristlerinin provokasyonu engellendi” ifadelerini kullandı.
Daha önce Sivastopol kentinde hava saldırısı alarmı çaldığı, ayrıca Kırım Köprüsü'nün geçici olarak trafiğe kapatıldığı duyurulmuştu.