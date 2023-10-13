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Kırgız lider Caparov, Rusya'yla ortak hava savunma sistemi kurulmasını öngören anlaşmayı onayladı
Kırgız lider Caparov, Rusya'yla ortak hava savunma sistemi kurulmasını öngören anlaşmayı onayladı
Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Rusya ve Kırgızistan'ın ortak bölgesel hava sistemi kurmasını öngören anlaşmayı onayladı. 13.10.2023, Sputnik Türkiye
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sadır caparov
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Bişkek ziyareti devam ederken Kırgız lider Caparov, iki ülkenin ortak bölgesel hava sistemi kurmasını öngören anlaşmayı imzaladı.Böylece Rusya ve Kırgızistan, ortak bölgesel hava sisteminin kurulmasıyla ilgili anlaşmanın onay ve imza sürecini tamamladı.Rusya-Kırgızistan Ortak Hava Savunma Sistemi Anlaşması, iki ülke arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da 16 Ağustos 2022'de imzalanmıştı.Anlaşma, 23 Mayıs’ta Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, 24 Mayıs'ta da meclisin üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından onaylanmıştı. Rusya lideri Putin, 29 Mayıs'ta anlaşmayı imzalayarak Rus tarafı adına nihai onayı vermişti.Diğer yandan Kırgızistan parlamentosu, dünkü oturumda anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanunu kabul etmişti.Anlaşmaya göre Kırgızistan, Moskova'ya Rusya'nın Kant Askeri Üssü yakınında 5 hektarlık arsayı bedelsiz olarak verecek.Ortak hava savunma sistemi, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin birleşik hava savunma sisteminin bir parçası haline gelecek. BDT ülkelerinin birleşik hava savunma sistemini oluşturma anlaşması 1995’te imzalanmıştı. Halihazırda anlaşmada Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230929/soygu-dunyadaki-durum-bdt-ulkelerinin-guclu-orduya-sahip-olmasini-zorunlu-kiliyor-1075870838.html
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kırgızistan, rusya, bdt, bağımsız devletler topluluğu (bdt), hava savunma sistemi, sadır caparov
kırgızistan, rusya, bdt, bağımsız devletler topluluğu (bdt), hava savunma sistemi, sadır caparov

Kırgız lider Caparov, Rusya'yla ortak hava savunma sistemi kurulmasını öngören anlaşmayı onayladı

00:20 13.10.2023
© SputnikKırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov
Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2023
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Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Rusya ve Kırgızistan'ın ortak bölgesel hava sistemi kurmasını öngören anlaşmayı onayladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Bişkek ziyareti devam ederken Kırgız lider Caparov, iki ülkenin ortak bölgesel hava sistemi kurmasını öngören anlaşmayı imzaladı.

Böylece Rusya ve Kırgızistan, ortak bölgesel hava sisteminin kurulmasıyla ilgili anlaşmanın onay ve imza sürecini tamamladı.

Rusya-Kırgızistan Ortak Hava Savunma Sistemi Anlaşması, iki ülke arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da 16 Ağustos 2022'de imzalanmıştı.

Anlaşma, 23 Mayıs’ta Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, 24 Mayıs'ta da meclisin üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından onaylanmıştı. Rusya lideri Putin, 29 Mayıs'ta anlaşmayı imzalayarak Rus tarafı adına nihai onayı vermişti.

Diğer yandan Kırgızistan parlamentosu, dünkü oturumda anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanunu kabul etmişti.

Anlaşmaya göre Kırgızistan, Moskova'ya Rusya'nın Kant Askeri Üssü yakınında 5 hektarlık arsayı bedelsiz olarak verecek.

Ortak hava savunma sistemi, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin birleşik hava savunma sisteminin bir parçası haline gelecek. BDT ülkelerinin birleşik hava savunma sistemini oluşturma anlaşması 1995’te imzalanmıştı. Halihazırda anlaşmada Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan yer alıyor.
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