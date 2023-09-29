Şoygu: Dünyadaki durum, BDT ülkelerinin güçlü orduya sahip olmasını zorunlu kılıyor

Savunma Bakanı Şoygu, Rusya'nın Tula kentindeki Tula Silah Müzesi'nin Rus Silahları Şeref Salonu'nda düzenlenen BDT Savunma Bakanları Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı.



Bugün Büyük Vatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) BDT halklarının kazandığı zaferin 80. yıldönümü kutlamalarının hazırlıklarına başlayacaklarını kaydeden Şoygu, "Bu savaştan çıkarılan dersler hala daha güncelliğini koruyor. Bunların en önemlisi, iyi donanımlı ve eğitimli, meydan okuma ve tehditlere uygun şekilde karşı koymaya hazır silahlı kuvvetlere sahip olma gerekliliğidir" ifadelerini kullandı.



Askeri-teknik işbirliğinin BDT ülkelerinin savunma kurumları arasındaki ilişkilerde en temel konulardan biri olduğuna dikkat çeken Şoygu, buna istinaden Rusya'nın bu alandaki işbirliğini derinleştirmeye her zaman açık olduğunun altını çizdi.