https://sputniknews.com.tr/20231103/rusya-ve-iran-disisleri-bakanlari-gazze-krizini-gorustu-1077048401.html
Rusya ve İran dışişleri bakanları Gazze krizini görüştü
Rusya ve İran dışişleri bakanları Gazze krizini görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir abdullahiyan’ın bugünkü telefon görüşmesinde Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki mevcut... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T20:56+0300
2023-11-03T20:56+0300
2023-11-03T20:56+0300
rusya
israil- filistin çatışması
hüseyin emir abdullahiyan
hüseyin emir abdullahiyan
iran
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Dışişleri bakanları, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki mevcut duruma ilişkin görüş alış verişinde bulundu. Gazze Şeridi’nde devam eden silahlı çatışmalarla ilgili ortak endişe dile getirildi. Ateşkesin derhal sağlanması ve etkilenen sivillere acil insani yardımın sağlanması ihtiyacı vurgulandı” ifadesine yer verildi.Lavrov’un, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki gerilimi azaltmak ve durumu siyasi ve diplomatik mecraya aktarmak için Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nde attığı adımlarla ilgili İranlı mevkidaşına bilgi verdiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231103/israil-basbakani-netanyahudan-hizbullah-lideri-nasrallaha-tehdit-1077048132.html
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Rusya ve İran dışişleri bakanları Gazze krizini görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir abdullahiyan’ın bugünkü telefon görüşmesinde Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki mevcut durumla ilgili görüş alış verişinde bulunduğu belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Dışişleri bakanları, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki mevcut duruma ilişkin görüş alış verişinde bulundu. Gazze Şeridi’nde devam eden silahlı çatışmalarla ilgili ortak endişe dile getirildi. Ateşkesin derhal sağlanması ve etkilenen sivillere acil insani yardımın sağlanması ihtiyacı vurgulandı” ifadesine yer verildi.
Lavrov’un, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki gerilimi azaltmak ve durumu siyasi ve diplomatik mecraya aktarmak için Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nde attığı adımlarla ilgili İranlı mevkidaşına bilgi verdiği bildirildi.