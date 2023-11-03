https://sputniknews.com.tr/20231103/rusya-nukleer-denemeleri-askiya-alma-anlasmasina-uymaya-devam-edecegiz-1077049427.html

Rusya: Nükleer denemeleri askıya alma anlaşmasına uymaya devam edeceğiz

Rusya: Nükleer denemeleri askıya alma anlaşmasına uymaya devam edeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’na (CTBT) onayın iptal edilmesine rağmen Rusya’nın bu anlaşmayı imzalayan ve bu anlaşmanın... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T22:44+0300

2023-11-03T22:44+0300

2023-11-03T22:44+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya, bundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerle birlikte CTBT’yi imzalayan bir ülke olarak kalıyor. CTBT Örgütü Hazırlık Komisyonu’nun çalışmalarına katılmaya devam ediyoruz. 30 yılı aşkın bir süre önce uygulamaya konan nükleer denemelerin askıya alınmasına ilişkin anlaşmaya uymaya devam etmeyi planlıyoruz” ifadesine yer verildi.Açıklamada, ABD’nin Nevada’daki nükleer denemelerinin Rusya’yı aynı şekilde karşılık vermeye zorlayacağı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231102/abd-ulusal-guvenlik-konseyi-yetkilisi-nukleer-deneme-planlamiyoruz-1077014670.html

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rusya, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, iptal, iptal