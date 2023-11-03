https://sputniknews.com.tr/20231103/rusya-hamasin-elindeki-rusya-vatandaslariyla-iletisimimiz-yok-1077048725.html
Rusya: Hamas’ın elindeki Rusya vatandaşlarıyla iletişimimiz yok
Rusya: Hamas’ın elindeki Rusya vatandaşlarıyla iletişimimiz yok
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Gazze Şeridi’nde Hamas tarafından rehin tutulan Rusya vatandaşlarının sağlık durumuyla ilgili bilgi sahibi... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T21:04+0300
2023-11-03T21:04+0300
2023-11-03T21:04+0300
israil- filistin çatışması
rusya
mihail bogdanov
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
hamas
hamas
hamas
hamas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/16/1076601477_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_133432fe0ff9d2d2dc1641716ec94c03.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, bugünkü basın toplantısında, Hamas’ın rehin tuttuğu Rusya vatandaşlarının hayatta olup olmadığı sorusuna, “Bilgimiz yok, rehinelerle iletişimimiz yok” dedi.Hamas’la bağlantının devam ettiğini söyleyen Rus diplomat, görüşülen konular arasında rehinelerin serbest bırakılmasının da olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20231103/israil-basbakani-netanyahudan-hizbullah-lideri-nasrallaha-tehdit-1077048132.html
rusya
filistin
hamas
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/16/1076601477_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_7f969ba5469c1712ce205fab86a38382.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filistin son dakikanetanyahuisrail son dakikaisrail başbakanıgazze son durumisrail hastane bombaladıhastane bombalandıisrail hastane saldırısıisrail türkiyepentagonbirleşmiş milletler
filistin son dakikanetanyahuisrail son dakikaisrail başbakanıgazze son durumisrail hastane bombaladıhastane bombalandıisrail hastane saldırısıisrail türkiyepentagonbirleşmiş milletler
Rusya: Hamas’ın elindeki Rusya vatandaşlarıyla iletişimimiz yok
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Gazze Şeridi’nde Hamas tarafından rehin tutulan Rusya vatandaşlarının sağlık durumuyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, bugünkü basın toplantısında, Hamas’ın rehin tuttuğu Rusya vatandaşlarının hayatta olup olmadığı sorusuna, “Bilgimiz yok, rehinelerle iletişimimiz yok” dedi.
Hamas’la bağlantının devam ettiğini söyleyen Rus diplomat, görüşülen konular arasında rehinelerin serbest bırakılmasının da olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Rehinelerin nerde olduğunu bilmeleri gerekiyor. Dahası tam da Hamas’ın bu bilgiyi Uluslararası Kızılhaç kuruluşuna vermesi gerektiğini konuştuk. Kızılhaç’ın oraya giderek rehineleri alıp İsrail’e akrabalarına götürmesi gerekiyor. Biz buna katılamayız. Öte yandan Hamas, Kızılhaç temsilcilerinin bombardımanlar yüzünden rehineleri almaya gidemediğini söylüyor.”