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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231103/rusya-hamasin-elindeki-rusya-vatandaslariyla-iletisimimiz-yok-1077048725.html
Rusya: Hamas’ın elindeki Rusya vatandaşlarıyla iletişimimiz yok
Rusya: Hamas’ın elindeki Rusya vatandaşlarıyla iletişimimiz yok
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Gazze Şeridi’nde Hamas tarafından rehin tutulan Rusya vatandaşlarının sağlık durumuyla ilgili bilgi sahibi... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T21:04+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, bugünkü basın toplantısında, Hamas’ın rehin tuttuğu Rusya vatandaşlarının hayatta olup olmadığı sorusuna, “Bilgimiz yok, rehinelerle iletişimimiz yok” dedi.Hamas’la bağlantının devam ettiğini söyleyen Rus diplomat, görüşülen konular arasında rehinelerin serbest bırakılmasının da olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20231103/israil-basbakani-netanyahudan-hizbullah-lideri-nasrallaha-tehdit-1077048132.html
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Rusya: Hamas’ın elindeki Rusya vatandaşlarıyla iletişimimiz yok

21:04 03.11.2023
© Sputnik / Сергей БобылевRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Gazze Şeridi’nde Hamas tarafından rehin tutulan Rusya vatandaşlarının sağlık durumuyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, bugünkü basın toplantısında, Hamas’ın rehin tuttuğu Rusya vatandaşlarının hayatta olup olmadığı sorusuna, “Bilgimiz yok, rehinelerle iletişimimiz yok” dedi.
Hamas’la bağlantının devam ettiğini söyleyen Rus diplomat, görüşülen konular arasında rehinelerin serbest bırakılmasının da olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Rehinelerin nerde olduğunu bilmeleri gerekiyor. Dahası tam da Hamas’ın bu bilgiyi Uluslararası Kızılhaç kuruluşuna vermesi gerektiğini konuştuk. Kızılhaç’ın oraya giderek rehineleri alıp İsrail’e akrabalarına götürmesi gerekiyor. Biz buna katılamayız. Öte yandan Hamas, Kızılhaç temsilcilerinin bombardımanlar yüzünden rehineleri almaya gidemediğini söylüyor.”
İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
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