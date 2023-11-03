https://sputniknews.com.tr/20231103/rusya-gazze-seridine-28-ton-insani-yardim-malzemesi-gonderecek-1077025442.html
Rusya, Gazze Şeridi'ne 28 ton insani yardım malzemesi gönderecek
Rusya, Gazze Şeridi'ne 28 ton insani yardım malzemesi gönderecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine Acil Durumlar Bakanlığı, 2 uçakla Gazze Şeridi sakinlerine 28 tonluk insani yardım göndereceğini... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T11:35+0300
2023-11-03T11:35+0300
2023-11-03T11:35+0300
israil- filistin çatışması
rusya
rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
israil
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
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Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova'dan kalkacak yardım uçaklarının Gazze Şeridi'ne muhtelif ilaçlar, hemostatik ilaçlar ve pansuman malzemeleri teslim edeceği belirtildi.İnsani yardım kargosunun Gazze'ye gönderilmek üzere Mısır Kızılay Derneği temsilcilerine teslim edileceği ifade edildi.Rusya en son 19 Ekim'de bölgeye gıda da dahil olmak üzere 27 tonluk insani yardım göndermişti.
https://sputniknews.com.tr/20231019/putinden-talimat-rusya-gazze-icin-27-ton-insani-yardim-gonderdi-1076498092.html
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rusya, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
rusya, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
Rusya, Gazze Şeridi'ne 28 ton insani yardım malzemesi gönderecek
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine Acil Durumlar Bakanlığı, 2 uçakla Gazze Şeridi sakinlerine 28 tonluk insani yardım göndereceğini açıkladı.
Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova'dan kalkacak yardım uçaklarının Gazze Şeridi'ne muhtelif ilaçlar, hemostatik ilaçlar ve pansuman malzemeleri teslim edeceği belirtildi.
İnsani yardım kargosunun Gazze'ye gönderilmek üzere Mısır Kızılay Derneği temsilcilerine teslim edileceği ifade edildi.
Rusya en son 19 Ekim'de bölgeye gıda da dahil olmak üzere 27 tonluk insani yardım göndermişti.