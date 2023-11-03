https://sputniknews.com.tr/20231103/ozbekistan-cumhurbaskanindan-turk-devletlerine-cagri-bagimsiz-bir-filistin-devleti-kurulmali-1077025312.html
Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan Türk devletlerine çağrı: 'Bağımsız bir Filistin Devleti kurulmalı'
Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan Türk devletlerine çağrı: 'Bağımsız bir Filistin Devleti kurulmalı'
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türk devletlerinin bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklemesi gerektiğini belirtti. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T13:47+0300
2023-11-03T13:47+0300
2023-11-03T13:52+0300
dünya
türkiye
özbekistan
türk devletleri teşkilatı
şevket mirziyoyev
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
birleşmiş milletler (bm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076928426_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_7a12d066bf2935cc8ccd5fd49575e33b.jpg
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerektiği konusunda ilkeli bir tutum beyan etmeleri gerektiğini söyledi.Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuşan Mirziyoyev, "Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkı vardır. Örgütümüz çerçevesinde bu konudaki ilkesel tutumumuzu tüm dünyaya duyurmalıyız" dedi. Filistin-İsrail çatışmasının son derece tehlikeli doğasının, bilhassa yaşlılar, kadınlar ve çocuklar olmak üzere siviller arasında ölüm ve yaralanma sayısında keskin bir artışa yol açtığını ve çatışmanın geniş çapta tırmanması tehdidinin büyüdüğünü söyleyen Mirziyoyev, "Bu bağlamda, tarafları derhal düşmanlıkları durdurmaya, ateşi kesmeye ve insani amaçlarla ateşkese gitmeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.Mirziyoyev açıklamasında, "Bu soruna yönelik en adil çözüm, Birleşmiş Milletler kararlarında tanımlandığı üzere, iki halk için iki devlet ilkesi temelinde benimsenmelidir" cümlesinin altını çizdi.Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi Astana'da başladı.
https://sputniknews.com.tr/20231103/erdogandan-gazze-mesaji-1077023006.html
özbekistan
filistin
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076928426_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b3657a2f83dbc33eb2fb97effde64b8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, türk devletleri teşkilatı, şevket mirziyoyev, astana
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, türk devletleri teşkilatı, şevket mirziyoyev, astana
Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan Türk devletlerine çağrı: 'Bağımsız bir Filistin Devleti kurulmalı'
13:47 03.11.2023 (güncellendi: 13:52 03.11.2023) Abone ol
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türk devletlerinin bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklemesi gerektiğini belirtti.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerektiği konusunda ilkeli bir tutum beyan etmeleri gerektiğini söyledi.
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuşan Mirziyoyev, "Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkı vardır. Örgütümüz çerçevesinde bu konudaki ilkesel tutumumuzu tüm dünyaya duyurmalıyız" dedi.
Filistin-İsrail çatışmasının son derece tehlikeli doğasının, bilhassa yaşlılar, kadınlar ve çocuklar olmak üzere siviller arasında ölüm ve yaralanma sayısında keskin bir artışa yol açtığını ve çatışmanın geniş çapta tırmanması tehdidinin büyüdüğünü söyleyen Mirziyoyev, "Bu bağlamda, tarafları derhal düşmanlıkları durdurmaya, ateşi kesmeye ve insani amaçlarla ateşkese gitmeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.
Mirziyoyev açıklamasında, "Bu soruna yönelik en adil çözüm, Birleşmiş Milletler kararlarında tanımlandığı üzere, iki halk için iki devlet ilkesi temelinde benimsenmelidir" cümlesinin altını çizdi.
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi Astana'da başladı.