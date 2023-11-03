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https://sputniknews.com.tr/20231103/ozbekistan-cumhurbaskanindan-turk-devletlerine-cagri-bagimsiz-bir-filistin-devleti-kurulmali-1077025312.html
Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan Türk devletlerine çağrı: 'Bağımsız bir Filistin Devleti kurulmalı'
Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan Türk devletlerine çağrı: 'Bağımsız bir Filistin Devleti kurulmalı'
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türk devletlerinin bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklemesi gerektiğini belirtti. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T13:47+0300
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dünya
türkiye
özbekistan
türk devletleri teşkilatı
şevket mirziyoyev
filistin
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerektiği konusunda ilkeli bir tutum beyan etmeleri gerektiğini söyledi.Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuşan Mirziyoyev, "Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkı vardır. Örgütümüz çerçevesinde bu konudaki ilkesel tutumumuzu tüm dünyaya duyurmalıyız" dedi. Filistin-İsrail çatışmasının son derece tehlikeli doğasının, bilhassa yaşlılar, kadınlar ve çocuklar olmak üzere siviller arasında ölüm ve yaralanma sayısında keskin bir artışa yol açtığını ve çatışmanın geniş çapta tırmanması tehdidinin büyüdüğünü söyleyen Mirziyoyev, "Bu bağlamda, tarafları derhal düşmanlıkları durdurmaya, ateşi kesmeye ve insani amaçlarla ateşkese gitmeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.Mirziyoyev açıklamasında, "Bu soruna yönelik en adil çözüm, Birleşmiş Milletler kararlarında tanımlandığı üzere, iki halk için iki devlet ilkesi temelinde benimsenmelidir" cümlesinin altını çizdi.Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi Astana'da başladı.
https://sputniknews.com.tr/20231103/erdogandan-gazze-mesaji-1077023006.html
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Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan Türk devletlerine çağrı: 'Bağımsız bir Filistin Devleti kurulmalı'

13:47 03.11.2023 (güncellendi: 13:52 03.11.2023)
© AFP 2023 / VYACHESLAV OSELEDKOÖzbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
© AFP 2023 / VYACHESLAV OSELEDKO
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türk devletlerinin bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklemesi gerektiğini belirtti.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerektiği konusunda ilkeli bir tutum beyan etmeleri gerektiğini söyledi.
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuşan Mirziyoyev, "Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkı vardır. Örgütümüz çerçevesinde bu konudaki ilkesel tutumumuzu tüm dünyaya duyurmalıyız" dedi.
Filistin-İsrail çatışmasının son derece tehlikeli doğasının, bilhassa yaşlılar, kadınlar ve çocuklar olmak üzere siviller arasında ölüm ve yaralanma sayısında keskin bir artışa yol açtığını ve çatışmanın geniş çapta tırmanması tehdidinin büyüdüğünü söyleyen Mirziyoyev, "Bu bağlamda, tarafları derhal düşmanlıkları durdurmaya, ateşi kesmeye ve insani amaçlarla ateşkese gitmeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.
Mirziyoyev açıklamasında, "Bu soruna yönelik en adil çözüm, Birleşmiş Milletler kararlarında tanımlandığı üzere, iki halk için iki devlet ilkesi temelinde benimsenmelidir" cümlesinin altını çizdi.
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi Astana'da başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Türk Devri temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
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