https://sputniknews.com.tr/20231103/ozbekistan-cumhurbaskanindan-turk-devletlerine-cagri-bagimsiz-bir-filistin-devleti-kurulmali-1077025312.html

Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan Türk devletlerine çağrı: 'Bağımsız bir Filistin Devleti kurulmalı'

Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan Türk devletlerine çağrı: 'Bağımsız bir Filistin Devleti kurulmalı'

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türk devletlerinin bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklemesi gerektiğini belirtti. 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T13:47+0300

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dünya

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türk devletleri teşkilatı

şevket mirziyoyev

filistin

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israil-filistin sorunu

israil

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerektiği konusunda ilkeli bir tutum beyan etmeleri gerektiğini söyledi.Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuşan Mirziyoyev, "Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkı vardır. Örgütümüz çerçevesinde bu konudaki ilkesel tutumumuzu tüm dünyaya duyurmalıyız" dedi. Filistin-İsrail çatışmasının son derece tehlikeli doğasının, bilhassa yaşlılar, kadınlar ve çocuklar olmak üzere siviller arasında ölüm ve yaralanma sayısında keskin bir artışa yol açtığını ve çatışmanın geniş çapta tırmanması tehdidinin büyüdüğünü söyleyen Mirziyoyev, "Bu bağlamda, tarafları derhal düşmanlıkları durdurmaya, ateşi kesmeye ve insani amaçlarla ateşkese gitmeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.Mirziyoyev açıklamasında, "Bu soruna yönelik en adil çözüm, Birleşmiş Milletler kararlarında tanımlandığı üzere, iki halk için iki devlet ilkesi temelinde benimsenmelidir" cümlesinin altını çizdi.Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi Astana'da başladı.

https://sputniknews.com.tr/20231103/erdogandan-gazze-mesaji-1077023006.html

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