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https://sputniknews.com.tr/20231103/masaya-gelecek-rakam-belli-oldu-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-1077020523.html
Masaya gelecek rakam belli oldu: Asgari ücret ne kadar olacak?
Masaya gelecek rakam belli oldu: Asgari ücret ne kadar olacak?
2024 asgari ücret zammına ilişkin süreç başladı. 'Asgari ücret ne kadar olacak' sorusunun yanıtı takip edilirken masaya gelecek rakam için tahmin verildi. Buna... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T08:13+0300
2023-11-03T08:13+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
vedat ışıkhan
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesi üzerine bir sunum yaptı. Işıkhan asgari ücrete zam pazarlığı süreci ve emekli maaşlarına yapılacak düzenleme konularında mesajlar verdi. Asgari ücretin, bakanlığın temel konularından biri olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Aralık ayınca Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayacağız. Orada da yine enflasyona ezdirmeyecek bir kararın çıkması yönünde bir tercihimiz söz konusu olacak" dedi.Sabah'ın haberine göre, yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon öngörüsüne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile birlikte artış oranı ise yüzde 49'u geçiyor. Yapılacak bir refah payı ilavesiyle yine yüzde 50'ye yakın bir artış olması mümkün.Yeni asgari ücret ne kadar olacak?Şu anda net asgari ücret 11 bin 402.32 TL olarak uygulanıyor. Memur maaş artışı baz alınırsa yüzde 50 artış olduğunda net rakam 17 bin 103.48 TL'ye çıkacak.6 aylık enflasyona göre artış yapılmasına karar verilirse yeni asgari ücret net 15 bin 735.20 TL olacak. Hükümetten yapılan açıklamalarda ve bugüne kadar yapılan artışlara bakıldığında asgari ücret artışlarının hep enflasyonun üzerinde olduğu görülüyor.Bu yüzden yüzde 38'lik 6 aylık enflasyon oranının refah payı ile yüzde 50'ye çıkartılması beklenen bir sonuç olarak ortada duruyor. Bu durumda yeni asgari ücretin 17 bin liranın üzerine çıkacağı görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231031/asgari-ucret-ve-emekli-maasina-zamda-net-rakam-verildi-olasiliklara-gore-hesaplandi-1076907126.html
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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, vedat ışıkhan
asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, vedat ışıkhan

Masaya gelecek rakam belli oldu: Asgari ücret ne kadar olacak?

08:13 03.11.2023
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2024 asgari ücret zammına ilişkin süreç başladı. 'Asgari ücret ne kadar olacak' sorusunun yanıtı takip edilirken masaya gelecek rakam için tahmin verildi. Buna göre, yeni asgari ücretin 17 bin TL üzerinde olması bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesi üzerine bir sunum yaptı. Işıkhan asgari ücrete zam pazarlığı süreci ve emekli maaşlarına yapılacak düzenleme konularında mesajlar verdi. Asgari ücretin, bakanlığın temel konularından biri olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Aralık ayınca Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayacağız. Orada da yine enflasyona ezdirmeyecek bir kararın çıkması yönünde bir tercihimiz söz konusu olacak" dedi.
Sabah'ın haberine göre, yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon öngörüsüne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile birlikte artış oranı ise yüzde 49'u geçiyor. Yapılacak bir refah payı ilavesiyle yine yüzde 50'ye yakın bir artış olması mümkün.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Şu anda net asgari ücret 11 bin 402.32 TL olarak uygulanıyor. Memur maaş artışı baz alınırsa yüzde 50 artış olduğunda net rakam 17 bin 103.48 TL'ye çıkacak.
6 aylık enflasyona göre artış yapılmasına karar verilirse yeni asgari ücret net 15 bin 735.20 TL olacak. Hükümetten yapılan açıklamalarda ve bugüne kadar yapılan artışlara bakıldığında asgari ücret artışlarının hep enflasyonun üzerinde olduğu görülüyor.
Bu yüzden yüzde 38'lik 6 aylık enflasyon oranının refah payı ile yüzde 50'ye çıkartılması beklenen bir sonuç olarak ortada duruyor. Bu durumda yeni asgari ücretin 17 bin liranın üzerine çıkacağı görülüyor.
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
EKONOMİ
Asgari ücret ve emekli maaşına zamda net rakam verildi: Olasılıklara göre hesaplandı
31 Ekim, 08:33
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